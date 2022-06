Xabi Alonso y Luis Suárez dan calabazas al Aston Villa

El conjunto que dirige Steven Gerrard ha tentado al técnico tolosarra y al uruguayo, que han terminado sus contratos con la Real Sociedad y con el Atlético de Madrid respectivamente. El Aston Villa, que ya ha fichado a Coutinho, a Kamara y a Diego Carlos, quería que Xabi Alonso se incorporase a su cuerpo técnico. Por su parte, pretendía a Luis Suárez para apuntalar su delantera.

Noticias relacionadas Redes sociales. Joao Félix reacciona a la traición de su novia con Pedro Porro

Cabe señalar que tanto Xabi Alonso como Luis Suárez coincidieron en el Liverpool con Steven Gerrard. No obstante, según la BBC, ambos ha declinado la propuesta del Aston Villa.

El futuro de Xabi Alonso y de Luis Suárez

En el caso de Xabi Alonso, ha sido porque tiene intención de entrenar en la élite. “”Todos toman sus propias decisiones. Yo trato de dar los pasos que yo decido y no ser empujado a algo. Tengo la ambición de entrenar a un equipo de la élite, pero no tengo prisa”, comentaba recientemente.

Sobre su futuro, Luis Suárez comentó: “Hay muchas opciones, muchas propuestas y me decía mi cuñado que me van a volver loco, que me escriben mucho, yo tomo la decisión solo y llegado el momento que vea que algo me está convenciendo por mí, por la competición y por la familia, tomaré la decisión. China. Catar, Arabia... aún no está en mi cabeza. Te ríes porque hay gente que te dice seria una oferta... pero no pienso en el dinero, Europa es lo que más te llama. Te llaman de Sudamérica, de Brasil, de México, Argentina... Sinceramente mi mentalidad está para el nivel competitivo de acá, la cabeza la tengo acá”.