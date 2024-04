Muriqi deja claro si cumplirá su contrato con el Mallorca y sus planes futuros

Desde que llegase al Real Mallorca procedente de la Lazio, Vedat Muriqi en 2022, el delantero kosovar se ha convertido en uno de los pilares del conjunto balear. Con ningún otro equipo el atacante ha jugado tantos partidos y, contento con la continuidad que está teniendo, Muriqi no sólo quiere cumplir su contrato con el cuadro bermellón sino que pretende extenderlo más allá de 2027.

Así lo dejó claro al ser preguntado al respecto en una entrevista para El Larguero. “Tengo contrato y hasta que me preguntáis, yo ni lo pienso. Estamos muy a gusto aquí y estoy muy feliz. Hasta que me digan el míster o la directiva que no me quieran, no me voy. Voy a seguir aquí. Si me dan dos años más, perfecto”, señaló Vedat Muriqi.

Los números de Muriqi en el Mallorca

Vedat Muriqi llegó en enero de 2022 al Real Mallorca cedido por la Lazio. 16 partidos, en los que anotó 5 goles y repartió 3 asistencias llevaron al club bermellón a pagar 8 millones de euros por él para hacerse con sus servicios en propiedad.

Muriqi agradeció el esfuerzo económico anotando 15 tantos y repartiendo otras tres asistencias en su primera temporada completa en el Real Mallorca, en la que disputó 37 encuentros. Por su parte, esta campaña lleva 5 goles y 2 asistencias en los 25 partidos que ha podido disputar hasta la fecha. Cabe señalar que una lesión en la pantorrilla hizo que se perdiera 8 encuentros de Liga y 3 de Copa del Rey.