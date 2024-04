Álex Berenguer aprovecha que termina contrato con el Athletic para dejar claro dónde quiere jugar la próxima temporada

Álex Berenguer termina contrato con el Athletic a final de temporada y es libre para negociar con otros equipos desde el pasado mes de enero. Esto es algo que, como contamos en LAOTRALIGA, querría aprovechar el Sevilla en LaLiga EA Sports para hacerse con sus servicios a coste cero de cara al siguiente curso. Aún así, y pese a que la próxima campaña tendrá más competencia en el Athletic con la llegada de Álvaro Djaló en su demarcación, se ha mostrado abierto a seguir en el equipo rojiblanco.

“Tengo contrato hasta junio. He dicho lo que quiero y el club ya sabe lo que quiero. Esperemos que pueda seguir aquí”, señaló Álex Berenguer, de 28 años, en Mundo Deportivo.

Al igual que Álex Berenguer, Iñaki Williams quiere seguir en el Athletic

Al igual que Álex Berenguer, pese a tener contrato hasta 2027, Iñaki Williams fue preguntado recientemente por su futuro en una entrevista para ‘Club del deportista’. “Me gustaría ser One Club Man. Queda mucho para ello, ahora estoy disfrutando mucho del momento, de jugar con mi hermano, de estar en este nivel y ojalá se pueda dar. Nunca se sabe lo que puede depararnos el futuro, pero sí que me gustaría”, declaró el delantero de 29 años.

¿Afectará la llegada de Álvaro Djaló a la renovación de Álex Berenguer?

No obstante, en el caso de Álex Berenguer es la llegada de Álvaro Djaló la que podría comprometer su renovación. El extremo español será jugador del Athletic a partir de la próxima temporada según anunció su actual club, el Sporting de Braga portugués, tras llegar a un acuerdo con el conjunto vasco, que pagará 15 millones de euros, más 5,5 millones en concepto de objetivos. En el Athletic, Álvaro Djaló compartirá vestuario con su primo, Adu Ares.