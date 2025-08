El Al Nassr confirma que Laporte no seguirá y ya hay un favorito en LaLiga para ficharle

Aunque Aymeric Laporte tiene contrato con el Al Nassr hasta el 30 de junio de 2026, no lo cumplirá. Así lo ha confirmado el entrenador del equipo saudí, Jorge Jesús. Con el objetivo de estar con España en el Mundial que se celebrará el próximo verano, todo parece indicar que el central de 31 años regresará a LaLiga EA Sports para defender nuevamente la camiseta del Athletic.

“Laporte dejará Al Nassr y llegará un sustituto”, avanzó Jorge Jesús disparando la ilusión de los aficionados del conjunto vasco, que esta temporada volverá a jugar la Champions League.

El guiño de Laporte al Athletic

Decepcionado con la experiencia vivida en Arabia Saudí, fútbol al que llegó procedente del Manchester City, Aymeric Laporte expresó tiempo atrás en una entrevista para el diario AS: “La vida para ellos... se lo toman todo a la ligera. El ultimátum que les puedas dar no les importa. O sea, van a su bola realmente. Negocias una cosa y luego no te la aceptan después de habértela firmado. Te la pelean… Es un poco un rollo que en Europa no sé yo… Eso sí, lo mismo que te quitan en eso te dan en otros aspectos”.

“Yo hablo de mi experiencia propia y no sé cómo es la los demás. Por mi parte, lo que he visto es que te intentan traer, pero luego está el día a día y en eso es distinto”, agregó.

Cuestionado por la posibilidad de volver al Athletic, Aymeric Laporte señaló entonces: “Soy seguidor y socio del Athletic. Tengo un contrato aquí de tres años. Hay detalles que no me gustan aquí como he dicho y llegado un momento dado se podría plantear”.

Los obstáculos para el regreso de Aymeric Laporte al Athletic serían, además del traspaso que exigirá el Al Nassr, el elevado sueldo del defensor, que percibe unos 25 millones de euros por temporada.