Un nuevo equipo amenaza la continuidad de Dani Parejo en el Villarreal

Aunque Dani Parejo tiene contrato con el Villarreal hasta 2024, varios equipos tratarán de hacerse con sus servicios este verano. Si el centrocampista de 34 años sonó recientemente como posible recambio de Busquets en el Barcelona, ahora es el Aston Villa de Unai Emery el que está dispuesto a tentarle para que emprenda una nueva aventura en la Premier League.

Cabe señalar que Dani Parejo ya jugó en la liga inglesa en 2008, cuando fue cedido por el Real Madrid al Queens Park Rangers. El madrileño no es el único futbolista del Villarreal al que pretende el conjunto inglés. El Aston Villa también pujará por Lo Celso cuando finalice su cesión y regrese al Tottenham. ¿Conseguirá el equipo que dirige Unai Emery reclutar en sus filas tanto al argentino como a Dani Parejo?

El Barcelona podría ser un rival del Aston Villa en la puja por Dani Parejo

Al igual que para el Aston Villa, Dani Parejo ha sonado para el Barcelona. Cuestionado al respecto, el centrocampista del Villarreal señaló: «¿Relevo de Busquets? No he hablado con Xavi, no tengo su teléfono, nada. Si te digo la verdad, no soy consciente del interés del Barça. A mis agentes, puede, pero no me lo han comunicado».

Dani Parejo también reconoció hace unas semanas haber rechazado al Barcelona en su día. «Sí, es verdad que tuve la posibilidad de ir al Barcelona, pero es que yo estaba muy a gusto en el Valencia. A mí me gusta jugar, yo estoy a gusto cuando juego y yo en el Valencia había pasado momentos muy difíciles, había dado la vuelta a esa situación y estaba muy feliz. Era muy importante y así me lo hacían saber club y compañeros, estaba muy feliz. Me llama Valverde y el Barcelona, es verdad, pero yo decidí quedarme en el Valencia. En el Barcelona, además, nunca sabes si vas a jugar. De hecho, creo que no iba a ser titular. Luego nunca se sabe claro, puedes llegar, afianzarte y hacer una carrera de diez años, puede ser, pero no lo sabía porque estaban allí, Rakitic, Iniesta, Busquets… Era un centro del campo muy marcado y era difícil que alguno de ellos saliera. Y yo estaba tan feliz en el Valencia que decidí quedarme, prefiero ser cabeza de ratón que cola de león», contó en una entrevista en Relevo.