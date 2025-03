El padre de Javi Guerra responde al interés del Atlético de Madrid

Javi Guerra llegó a viajar este verano a Madrid para firmar por el Atlético, pero tuvo que regresar a Valencia ya que el conjunto rojiblanco firmó a Conor Gallagher en su lugar. Aún así el centrocampista inglés no ha terminado de ganarse la confianza de Diego Simeone, lo que sumado a la situación del Valencia podría llevar al Atlético de Madrid a lanzarse nuevamente por Javi Guerra.

Sobre ello ha sido cuestionado Javi, el padre del futbolista de 21 años, en Radio MARCA. “No es lo mismo que te pase con 28 años que con 21. Llevas un año nada más en la máxima categoría y no es fácil de asumirlo. Él lo dijo. Él se irá si quieren que se vaya, no por él”, indicó poniendo su futuro en manos del Valencia.

“Ya lo dijo él claramente: ‘Yo aquí en Valencia estoy bien, si me quieren vender serán ellos los que me vendan, no porque yo quiera irme’”, añadió dejando claro la postura de Javi Guerra ante un posible interés del Atlético de Madrid.

¿Cuánto le costaría al Atlético de Madrid fichar a Javi Guerra?

Cabe señalar que el Atlético de Madrid llegó a un acuerdo con el Valencia para fichar a Javi Guerra por una cantidad cercana a los 25 millones de euros. “Teníamos un acuerdo de máximos el domingo entre la presidenta y Gil Marin. El lunes se desarrolla la documentación y casi con un acuerdo cerrado. El miércoles ante la dilación en el regreso de documentos hay una pregunta directa hacia el propietario del Atlético de Madrid y nos contestan que estaban intentando salirse de la operación Gallagher con el Chelsea. Nadie nos habia dicho que era una operación vinculada y decidimos salirnos”, contó Miguel Ángel Corona, director deportivo del Valencia, sobre por qué se frustró la operación.

“Es una práctica habitual el cruce de contratos y departamentos legales. El Atlético de Madrid fue el que pidió que el jugador viajara el miércoles porque allí se iba a cerrar. Entiendo que los abogados del Atlético de Madrid no hacen comentarios al contrato si no había acuerdo. El acuerdo estaba. Si no vale una comunicación de su máxima accionista es otra cosa. Es habitual que cuando se alcanza ese tipo de acuerdo, contando con Javi, que fue parte de la decisión, es normal facilitar que en el transcurso del tiempo viaje y termine de cerrar”, agregó.

“El domingo en ese acuerdo no hay información. El lunes, ante la información periodística, se nos dice que están saliendo de ahí y que su prioridad es Javi Guerra. El miércoles, el máximo accionista pide perdón. No tenemos ninguna duda en salir de ahí de manera inmediata”, finalizó Miguel Ángel Corona.