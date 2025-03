Baraja recibe un guiño inesperado de un equipo de LaLiga que busca entrenador

Aunque Jagoba Arrasate dejó el listón muy alto, Vicente Moreno no termina de convencer a Osasuna, que se plantea un cambio de entrenador de cara a la próxima temporada. Si bien, como hemos contado en LAOTRALIGA, gusta mucho el navarro Iñigo Pérez, que termina contrato con Rayo Vallecano, con motivo del duelo ante el Valencia en El Sadar, Braulio Vázquez sorprendió haciendo un guiño a Rubén Baraja, sin equipo desde que fuera destituido por el conjunto che el pasado mes de diciembre.

“No me gusta alabar el trabajo de Carlos Corberán porque me parece que el Valencia es un equipo que hace las cosas bien, pero con Baraja también. Les marcaron cuatro goles al borde del descanso, luego les pasó lo del Villarreal. El inicio de Liga fue durísimo y eso también pasa factura. Sería quitar valor a lo que hizo Baraja, que fue el mismo técnico que llevó al Valencia al borde de Europa”, comentó el director deportivo de Osasuna ensalzando su trabajo.

¿Será Baraja una alternativa a Iñigo Pérez para Osasuna?

Osasuna es el undécimo clasificado de LaLiga EA Sports, aunque sólo está 9 puntos por encima de los puestos de descenso. Será una vez que certifique la permanencia cuando el cuadro rojillo decida si renueva o no el contrato de Vicente Moreno. De no hacerlo, su primera opción será un Iñigo Pérez que podría ver con buenos ojos hacerse cargo del equipo de su tierra. No obstante, está muy identificado con el proyecto del Rayo Vallecano, que hará todo lo posible por renovarle.

En ese caso, y siempre que se decida prescindir de Vicente Moreno, Rubén Baraja podría ser una opción para Osasuna. Las palabras de Braulio Vázquez dejan claro que en El Sadar valoran muy positivamente su trabajo en el Valencia.