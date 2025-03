El Atlético de Madrid ficha por sorpresa a un delantero

El Barcelona de Guayaquil ha anunciado este jueves un acuerdo con el Atlético de Madrid para traspasar al conjunto rojiblanco a Allen Obando. Sin embargo, sin sitio en el cuadro colchonero, jugará en calidad de cedido en el Inter Miami de Leo Messi.

Con este movimiento, el Atlético de Madrid ha atado a este delantero de 18 años tras marcar 4 goles en 23 partidos con el Barcelona de Guayaquil. Allen Obando, internacional con Ecuador en las categorías inferiores de Ecuador, esperará en el Inter de Miami para dar el salto a Europa aprendiendo del mejor, de Leo Messi, y también de futbolistas como Luis Suárez, Sergio Busquets o Jordi Alba.

Lenglet, el siguiente objetivo del Atlético de Madrid tras Allen Obando

Tras haber atado a Allen Obando, el siguiente objetivo del Atlético de Madrid será hacerse en propiedad con un Clément Lenglet con el que se hizo en calidad de cedido el pasado verano pero por el que no se reservó opción de compra. Para retener al central de 29 años, el conjunto rojiblanco ha ofrecido 5 millones de euros al Barcelona, que de momento pide 10 por el francés. No obstante, dado que no tendrá sitio en sus filas la próxima temporada, en la que entrará en su último año de contrato, y dado que Clément Lenglet tiene una ficha de 8 millones de euros, todo parece indicar que ambas partes llegarán a un acuerdo por una cantidad intermedia.

Clément Lenglet ha disputado hasta la fecha 24 partidos con el Atlético de Madrid, con el que ha anotado 2 goles y repartido 2 asistencias.