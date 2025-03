Parejo deja en el aire su continuidad en el Villarreal y en LaLiga

Aunque Dani Parejo tiene contrato con el Villarreal hasta 2026, el protagonismo del centrocampista de 35 años a las órdenes de Marcelino García Toral es algo menor en comparación al de la temporada pasada. Por ello, al ser preguntado por el Valencia y por las obras del Nuevo Mestalla, puso en duda su continuidad en LaLiga EA Sports afirmando que no descarta probar fortuna en el extranjero.

Dani Parejo, expresó su deseo de que el conjunto valencianista pueda ir subiendo puestos en la clasificación y que al final de la temporada logre el objetivo de la permanencia. “La del Valencia es un situación difícil, llevan varias temporadas así. Hablo con algunos de mis excompañeros y están pasando momentos difíciles pero creo que ahora están un poco mejor y han salido del descenso, que también es importante a nivel mental”, explicó.

“Ojalá saquen un buen resultado este sábado en Girona, que es un campo difícil, y puedan ir poco a poco subiendo y en la parte final de la temporada no lo pasen mal y puedan lograr el objetivo”, prosiguió.

Dani Parejo y su continuidad en LaLiga y en el Villarreal

El centrocampista realizó estas declaraciones tras la visita al Roig Arena, cuyo logo lucirán en la camiseta para el partido del próximo sábado ante el Real Madrid, tras el acuerdo de colaboración anunciado este miércoles entre el recinto multiusos y el Villarreal.

Al exjugador valencianista se le preguntó si le gustaría ver igual de avanzadas las obras del nuevo Mestalla, que se reanudaron el pasado mes de enero tras estar paradas desde el año 2009.

“No sé si lo llegaré a ver (acabado), la verdad, pero hoy vemos ésta, que gracias a Dios se está haciendo y que va a acabar dentro de poco”, respondió el jugador de Coslada, quien posteriormente matizó entre risas que “no sé si lo veré acabado por si me voy a ir en un futuro a vivir fuera y no lo voy a ver”.