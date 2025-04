Pellegrini desvela cuáles son sus planes la próxima temporada

Desde que tomase las riendas del Betis, Manuel Pellegrini ha recibido varias y tentadoras propuestas, la última de ellas para hacerse cargo de la selección de Brasil. Sin embargo el chileno siempre se ha mostrado fiel al conjunto verdiblanco, con el que tiene contrato hasta 2026. Y dispuesto a cumplirlo se ha mostrado en la rueda de prensa previa al partido que enfrentará a su equipo con el Villarreal. Fue cuando se le recordó que había igualado a Lorenzo Serra Ferrer como el entrenador del Betis con más victorias (116).

“Son datos estadísticos que van reflejando lo que uno ha hecho en un club. Me alegra mucho estar en un nivel tan importante como fue Serra Ferrer en el Betis. Todavía nos queda mucho tiempo, tanto de esta temporada como la próxima, para intentar seguir escalando, no en la parte personal sino en la institucional, con el Betis lo más arriba posible porque la hinchada se lo merece”, indicó Manuel Pellegrini confirmando que no tiene intención de cambiar de aires para la próxima temporada.

Pellegrini y el partido que enfrentará al Betis con el Villarreal

Respecto al partido que enfrentará al Betis con el Villarreal, Manuel Pellegrini señaló que será “un partido de seis puntos” por tratarse de un rival directo, aunque no será decisivo porque “aún quedarán otros 21 por jugar” y “no va a ser una final”.

De cara a lograr la quinta plaza que, probablemente, clasifique para la Liga de Campeones, Pellegrini considera que se trata de un duelo “importante para depender de uno mismo en el tramo final”.