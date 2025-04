La respuesta de Pellegrini al interés de Brasil

Como no podría ser de otra manera, en la rueda de prensa previa al partido que enfrentará al Betis con el Barcelona, Manuel Pellegrini ha sido preguntado por el interés de Brasil en que se haga cargo de su selección.

“Es una pregunta que me han hecho en otras ocasiones con distintas alternativas. Tengo contrato con el Betis un año más, me gusta cumplir sus contratos. De dónde vienen los rumores y por qué se originan no lo podría decir. Me queda un año más aquí y si no ocurre nada anormal me gustaría cumplirlo y poder seguir creciendo con el Betis”, afirmó el chileno.

Cuestionado por la posibilidad de extender su contrato con el Betis más allá de 2026, Manuel Pellegrini, de 71 años, señaló: “Hoy día no es un tema prioritario. Estamos tratando de ganar al Barcelona, el futuro se va dando solo viendo distintas alternativas y razonamientos que tengan ambas partes para extender los contratos”.

El interés de Brasil por Pellegrini

Según explicó una fuente a La Tercera: “Lo que nosotros sabemos es que un intermediario de la selección brasileña se contactó con el entorno de Pellegrini. Nosotros estamos seguros que el chileno despierta un gran interés en el mercado, sobre todo, por lo que ha hecho en nuestro club en las últimas cinco temporadas”.

"Lo que nos dijeron es que el interés de Brasil es serio, pero también estamos conscientes de que tiene contrato acá hasta junio de 2026”, agregó la fuente, no identificada por la publicación, sobre la opción de que Manuel Pellegrino pudiera sustituir a Dorival Junior, despedido tras la goleada sufrida ante Argentina (4-1) en la última fecha de eliminatorias para el Mundial 2026.