El posado en bikini de la hija de Pep Guardiola del que todo el mundo habla

María es, además de la hija de Pep Guardiola, técnico del Manchester City, toda una influencer. La catalana, que suele ser muy alabada por su buen gusto, ha compartido su primera fotografía en bikini de la temporada, una publicación muy comentada que ha hecho las delicias de sus seguidores.

Horas después de que María Guardiola compartiese la instantánea, la publicación superaba los 60.000 me gusta.

María Guardiola y sus posados más comentados

Otro posado de la hija de Pep Guardiola muy comentado fue el que lució por Haloween. Al más puro estilo Britney Spears, la joven de 21 años lució un picante uniforme de colegiala. Camisa blanca anudada y minifalda de cuadros escoceses.

María Guardiola se ha disfrazado hasta en dos ocasiones a cada cual más sexy. Para su segundo look, la hija del que fuera entrenador del Barcelona se vistió de enfermera. No obstante, dado que su disfraz llevaba pompones y dado que lució un escote de vértigo, algunos creen que iba de cheerleader. Ambos looks contaron con la aprobación de sus más de 400.000 seguidores, que no dudaron el alabar el buen gusto de María Guardiola.

Ya durante las pasadas Navidades, María Guardiola acumuló cientos de comentarios positivos por su estilismo. Entonces a la hija del técnico del Manchester City no le bastó más que una fotografía sencilla, con una camiseta negra básica, para hacer las delicias de sus seguidores.

La hija de Guardiola y la celebración del Manchester City

Para celebrar la Premier League cosechada por el Manchester City, María Guardiola subió una publicación en la que escribió: “La más bella familia”. Añadiendo “siempre juntos” en otro post en el que también se podían ver a sus otros dos hermanos. La hija de Guardiola no dudó en presumir en redes sociales de su padre, del que escribió: “Cuatro de las últimas cinco ligas!! muy muy orgullosa!!! Siempre el mejor”.

La hija de Guardiola y la celebración del Manchester City

En la fiesta de celebración del título del Manchester City, María Guardiola se fotografió con Michele Lacroix, la mujer de De Bruyne, a la que se refirió como “una amiga”. También publicó un vídeo de Gündogan y Sara Arfaoui, su actual pareja.