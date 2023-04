Brutal ataque contra Monchi: «No fue honesto conmigo»

La etapa de Monchi como director deportivo de la Roma dejó más sombras que luces y varios futbolistas con los que coincidió continúan hoy criticándole cuando tienen la ocasión. Si Radja Nainggolan suele hacerlo con frecuencia, el último en dar un palo al actual director deportivo del Sevilla, ha sido ahora Kevin Strootman.

«La Roma sigue en mi corazón. No se dieron las condiciones de seguir. Llegaron Cristante, Pastore y Nzonzi, y sentí que ya no confiaban en mí. Monchi me dijo que no era transferible, pero luego supe que ya había pactado mi venta al Olympique de Marsella. No fue honesto conmigo», señaló el futbolista de 33 años del Génova en SoyCalcio.

Antes que Strootman, Nainggolan había atacado a Monchi

Hace poco más de un año, Radja Nainggolan dijo sobre Monchi en Teleradiostereo: «Soy un chico muy orgulloso, me duele como se acabó mi historia en la Roma. Llegó Monchi que parecía que me quería y luego se portó mal. Eso es una lástima y si para mí no hay sitio, a la gente falsa no la saludo con ganas. La decepción más grande fue la llegada de este señor, que creo que haya querido vender a todos los fichajes de Sabatini».

Ya en 2019, el belga había comentado sobre el director deportivo del Sevilla: «He sabido las cosas que decía de mí y no me han gustado... Tres días después de su adiós a la Roma, el equipo del que decía estar enamorado, ya había acordado volver al Sevilla. Con esto, para mí, ya ha demostrado muchas cosas. Sin él, quizá, estaría todavía allí o habría podido ir a otro equipo».