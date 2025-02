La presidenta del Palmeiras confirma sus planes con Vitor Roque

Pese a que el mercado invernal ha cerrado en España, el Palmeiras confía en poder incorporar a sus filas a Vitor Roque antes de que termine el mes de febrero. Así lo ha confirmado su presidente, Leila Pereira, al ser cuestionado por el delantero del Barcelona, que juega en el Betis en calidad de cedido.

“Si dependiera de mí, si yo pudiera decir, sí lo ficharía. Sin embargo, este es un asunto que no es solo de mi competencia. La situación depende de otros clubes, depende de su representante, depende del propio jugador, no es algo solo mío. Porque si yo fuera realmente a decidir sola... lo garantizaría, pero al ser algo que afecta a terceros, no puedo decir que acabará ocurriendo”, declaró la presidenta del Palmeiras en Sportv.

“Estamos trabajando incansablemente”, añadió sobre el fichaje de Vitor Roque.

Justificando su insistencia por el delantero, Leila Pereira explicó: “No sirve de nada contratar por contratar, necesitamos jugadores de nivel A, que vengan a aportar a nuestra plantilla. A veces, el mercado es muy difícill. Cuando encuentras al futbolista, el club no lo libera, a veces el jugador no quiere volver a Brasil. No es algo tan sencillo como el aficionado piensa, pero estoy siempre buscando, sí, lo mejor para el Palmeiras”.

El agente de Vitor Roque ha desmentido que haya pedido salir del Betis para fichar por el Palmeiras

Sobre su postura ante el interés del Palmeiras, André Curry, agente de Vitor Roque, afirmaba días atrás en Mundo Deportivo: “No es cierto que Vitor Roque haya pedido salir del Betis”.

Vitor Roque, de 19 años, juega en el Betis cedido por el Barcelona. El conjunto verdiblanco tiene una opción de compra por el delantero brasileño de 25 millones de euros a ejecutar el próximo verano, aunque también puede extender una campaña más su préstamo y comprarle dentro de dos por 27,5 millones.