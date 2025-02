El equipo que intentará fichar a Andoni Iraola como nuevo entrenador

El Bournemouth de Andoni Iraola es el quinto clasificado de la Premier League con 43 puntos, los mismos que ha sumado el Chelsea hasta la fecha, y uno menos que el Manchester City de Pep Guardiola. Su equipo, por tanto, estaría clasificado para disputar la próxima edición de la Europa League, por lo que no es de extrañar que el Tottenham, decimosegundo clasificado a 13 puntos, quiera confiar su banquillo al técnico vasco de cara al siguiente curso.

Según el Daily Mail, el equipo londinense se lanzará a por su fichaje una vez que termine la temporada. Si bien el Tottenham tiene a más entrenadores en su agenda, Andoni Iraola es el favorito para relevar a Ange Postecoglou y su llegada estaría respaldada por los aficionados.

Andoni Iraola, que contaría con más pretendientes según el citado diario, renovó el pasado verano con el Bournemouth, equipo con el que tiene contrato hasta junio de 2026.

¿Pujará el Athletic junto al Tottenham por Andoni Iraola?

El nombre de Andoni Iraola ha sonado en varias ocasiones con el Athletic, tanto cuando entrenaba al Mirandés como cuando dirigió al Rayo Vallecano. Ahora, aunque el conjunto vascon confía en renovar a Ernesto Valverde de cara a la próxima temporada, podría volver a ser una opción si ambas partes no llegasen a un acuerdo al respecto.

La última vez que fue preguntado por el Athletic, en una entrevista para Relevo, Andoni Iraola dijo: “Siempre me hacen esta pregunta y, joder, pues al final cada uno lleva su camino, ¿no? Ahora mismo en el Athletic está Ernesto, que lo está haciendo genial y a mí como aficionado, ojalá se quede un montón de años porque para mí para mí es garantía de resultados. Y bueno, pues oye, si en el futuro el día de mañana se da, pues se dará, pero no tiene por qué. Al final se nos relaciona siempre con el equipo que has que has jugado y tiene su lógica, pero bueno, ellos pueden tener años súper exitosos. A mí me puede ir genial en mi carrera como entrenador y no coincidir el ‘timing’ y tampoco pasaría nada, ¿no?”.