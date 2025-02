El Atlético de Madrid estudia fichar a un futbolista del Celta

Fer López, atacante de 20 años del Celta de Vigo, fue titular frente al Atlético de Madrid en el Metropolitano. Su nombre lleva desde hace tiempo en la agenda de Carlos Bucero, director deportivo del conjunto rojiblanco, que ve en él a un futbolista que puede ser del agrado de Simeone por sus 1,90 metros de estatura.

Si bien Fer López confió recientemente su futuro a Jorge Mendes, el atacante, que tiene contrato con el Celta de Vigo hasta 2028, quiso dejar claro que el haber cambiado de agente no tenía nada que ver con que quisiera cambiar de equipo. “Fue una decisión que tomamos mi familia y yo. Teníamos que cambiar de representante y nos decantamos por esa opción, pero no tiene nada que ver con que quiera salir. Simplemente fue una decisión nuestra en función de lo que pensamos que era mejor para mí, pero no tiene nada que ver con salir del club”, afirmó.

Los registros de Fer López con el Celta de Vigo que no pasan desapercibidos para el Atlético de Madrid

Aunque Fer López ha disputado esta temporada 15 partidos con el filial, con el que ha anotado 4 goles y repartido 3 asistencias, con el primer equipo del Celta de Vigo ha disputado 5 partidos de Liga y 3 de Copa del Rey, competición en la que suma dos goles. Estos registros no pasan desapercibidos para el Atlético de Madrid según Mundo Deportivo.

El Celta de Vigo, por su parte, se mantiene ajeno a los rumores ya que tiene blindado a Fer López con una cláusula de 40 millones de euros que obligan al Atlético de Madrid a negociar por él si quiere hacerse con sus servicios.