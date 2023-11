El equipo que sueña con fichar a Iñaki Williams al Athletic

El Aston Villa de Unai Emery y de Monchi intentó el fichaje de Nico Williams durante el pasado mercado invernal y no descarta volver a presentar una nueva ofensiva por él. Y es que aunque el extremo de 21 años renueve con el Athletic lo hará con una cláusula asequible, que podría mantenerse en los 60 millones de euros. No obstante, al que quiere fichar ahora el conjunto inglés es a Iñaki Williams.

Así lo asegura Football Insider, que señala que el Aston Villa quiere reforzarse con el delantero de 29 años en el mercado invernal. No lo tendrá fácil ya que Iñaki Williams no tiene cláusula de rescisión y su contrato se extiende hasta 2028. Por tanto, el Athletic no pondrá fácil su salida y menos a mitad de temporada. A favor de su continuidad juegan los 5 goles y las 3 asistencias que ha repartido en los 13 partidos que ha disputado hasta la fecha.

Iñaki Williams, un reclamo para Nico

No obstante, el Aston Villa podría presentar una tentadora oferta para llevarse a Iñaki Williams del Athletic. Su fichaje podría servir de reclamo para reclutar también en sus filas a Nico Williams. Si bien este último termina contrato a final de temporada y Barcelona y Real Madrid suspiran por hacerse con sus servicios a coste cero, todo parece indicar que renovará con el Athletic. También que, de salir del conjunto vasco, su preferencia pasa por jugar en la Premier League, lo que daría opciones al Aston Villa y más si ficha antes a su hermano Iñaki Williams.