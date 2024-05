El Real Madrid descarta fichar a un futbolista del Sevilla

Dani Carvajal está terminando la temporada como un tiro y Lucas Vázquez ha cumplido con creces cada vez que le ha sustituido. Es por ello por lo que el Real Madrid ofrecerá la renovación a este último descartando así la llegada de un nuevo lateral derecho, motivo por el que el conjunto blanco ha dejado de seguir a Juanlu Sánchez, del Sevilla.

Así lo asegura el diario AS, que señala que futbolista de 20 años sólo ha jugado 15 minutos en los últimos dos meses saliendo desde el banquillo ante el Getafe, el Mallorca y el Betis. No obstante, cuando Juanlu Sánchez fue relacionado con equipos como el Real Madrid y el Brighton, el Sevilla reaccionó subiendo su cláusula en enero de 15 millones de euros a 25. Ahora su situación ha cambiado y el conjunto hispalense no dudará en hacer caja por él si recibe una buena oferta. Dicha oferta no llegará, en ningún caso, desde el Real Madrid.

En lo que va de temporada, Juanlu Sánchez ha disputado un total de 34 partidos con el Sevilla, con el que ha marcado un gol y repartido tres asistencias.

Además de Juanlu, Lukebakio podría abandonar el Sevilla

Aunque el Sevilla va a cerrar una temporada decepcionante, Dodi Lukebakio ha destacado en el equipo andaluz. Tanto es así que el Inter de Milán, campeón de la Serie A, piensa en el extremo de 26 años para reforzarse de cara al siguiente curso. El conjunto italiano querría aprovechar que tiene a Lucien Agoumé cedido en el Sevilla para ofrecer al centrocampista de 22 años en un intercambio que, además, reportaría dinero el club de Nervión.