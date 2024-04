La respuesta de Jesé a Jorge Javier después de que le dijera a Aurah que un concursante de Supervivientes era más guapo que su marido

Jesé Rodríguez, que a sus 31 años se entrena con la esperanza de fichar por un nuevo equipo en verano, no se está perdiendo esta edición de Supervivientes. Allí Aurah Ruiz ha protagonizado otro desencuentro con Rubén Torres. Quitándole hierro al asunto, Jorge Javier Vázquez le dijo a la canaria que su compañero era más guapo que su marido, algo a lo que ha querido responder el que fuera futbolista del Real Madrid, del PSG, de Las Palmas y del Betis entre otros equipos.

“Buenos días, feliz viernes a todos. Y, sobre todo, a Jorge Javier. Sin filtro natural”, fue la contestación que Jesé Rodríguez quiso hacer al presentador de Supervivientes.

La respuesta de Jesé Rodríguez a Jorge Javier Vázquez Redes sociales

¿Qué dijo Jorge Javier a Aurah para que Jesé le haya respondido?

Tras su enésimo desencuentro con Rubén Torres, Jorge Javier Vázquez dijo a Aurah Ruiz: “Estoy convencido de que fuera del programa seríais súper amigos”. “Es que siento que es como si fuera su exnovia y tuviera una guerra conmigo”, le explicó, por su parte, la canaria.

“Pero, hombre, te voy a decir una cosa, Aurah no te enfades, pero es más guapo que tu marido”, señaló entonces Jorge Javier Vázquez. “Mmm... ¿Perdona? Pero ni de coña, ni de coña, vamos a ver... No lo has visto en persona... ¿Tú has visto a mi marido en persona? Cuando lo veas en persona podrás opinar, porque es guapísimo”, replicó Aurah Ruiz en defensa de Jesé Rodríguez.

“Anda que tu marido va a estar contento conmigo con lo presumido que es”, apuntó Jorge Javier Vázquez. “Vas a tener que hablar seriamente con él”, terminó diciendo Aurah Ruiz.