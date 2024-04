El precio que el Betis ha puesto a Nabil Fekir

El Betis, que llegó a acodar la venta de Nabil Fekir al Al Ittihad de Karim Benzema durante el pasado mes de enero tal y como contamos en LAOTRALIGA, sigue con la intención de hacer caja por el centrocampista de 30 años. Con este movimiento el conjunto verdiblanco quiere rebajar su masa salarial, y es que el galo es el futbolista mejor pagado de su plantilla.

Si bien el Betis acordó su venta al Al Ittihad de Ramón Planes por 12 millones de euros más la cesión de Jota, ahora estaría dispuesto a desprenderse de Nabil Fekir por una cantidad cercana a los 20. Así lo asegura Estadio Deportivo, que habla del Galatasaray como el equipo mejor posicionado a día de hoy para hacerse con sus servicios.

Cabe señalar que si Nabil Fekir no recaló en el Al Ittihad en el mercado invernal es porque Jota no terminó de ver el recalar en el club de las Trece Barras. No obstante, Ramón Planes tendría en mente volver a intentar su fichaje en verano, por lo que el Galatasaray no está solo en la puja por el futbolista del Betis.

Nabil Fekir saldrá del Betis y Ladislav Krejci llegará al conjunto verdiblanco en verano

Con Germán Pezzella como único central con contrato para la próxima temporada, el Betis ha apalabrado la llegada de un nuevo futbolista en esta demarcación. Se trata de Ladislav Krejci, defensor de 24 años del Sparta de Praga.

El Betis ha aprovechado que el internacional checo entraba el próximo verano en su último año de contrato para alcanzar un acuerdo que le permitirá hacerse con sus servicios a cambio de unos 8 millones de euros. El conjunto verdiblanco se habría adelantado así al Sevilla y al Girona en la carrera por Ladislav Krejci, que ya encandiló a la dirección deportiva del club de las Trece Barras durante los dos partidos que enfrentaron al equipo andaluz con el Sparta de Praga en la fase de grupos de la Europa League.