Willian José explica por qué rechazó regresar a Las Palmas en enero

Tal y como contamos en LAOTRALIGA, Willian José tuvo la posibilidad de regresar a Las Palmas en el mercado invernal. Sin embargo, el delantero del Betis, que tiene contrato con el conjunto verdiblanco hasta 2026, decidió continuar en el equipo andaluz.

Preguntado por el televisión oficial del Betis sobre las opciones que tuvo para salir en enero, Willian José comentó: “De Palmeiras me llamaron preguntando, pero no hubo nada oficial. De Las Palmas sí, me llamaron también , pero no era el momento. Estaba muy contento aquí. Cuando no estás jugando las cosas se ponen difícil, pero estoy trabajando para mejorar. Estoy siempre tranquilo, no me gustan las polémicas”.

Pellegrini contribuyó a que Willian José dijese 'no' a Las Palmas

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, jugó un papel determinante para que decidiera seguir en el conjunto verdiblanco. “Hablo mucho con él porque es un entrenador que es como un padre. Todos juegan con él, no tiene miedo de poner jugadores de la cantera y está haciendo un gran trabajo. Como todos los jugadores tenemos momentos buenos y malos. Yo no empecé bien, los jugadores necesitan jugar para tener confianza y ahora que estoy jugando los goles están saliendo naturalmente”, reconoció Willian José.

Tristemente, su buen momento de cara al gol no está ayudando al Betis a sacar los partidos adelante. “De los cuatro partidos que perdimos no estuvimos bien con el Rayo, nos faltó mucho para conseguir la victoria. Con el Atlético de Madrid hicimos un muy buen partido, con el Villarreal también una buena primera parte. No dejamos de pelear, queremos siempre ganar, pero el fútbol es así. Hay otros equipos que están en un momento difícil también”, declaró al respecto.

Aún así Willian José confía en que el Betis jugará en Europa la próxima temporada. “Tenemos un entrenador de primer nivel, jugadores también importantes que también pasaron por momentos difíciles y sabemos salir de esto. No hay otra que pelear y trabajar para conseguir la victoria”. Por si acaso, espera que el Athletic se imponga al Real Mallorca en la final de la Copa del Rey: “Ojalá que gané, no quería por la Real Sociedad, pero vienen haciendo una temporada buena, buscando la Champions y tienen un buen equipo”.