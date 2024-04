Andrea Sesma, exmujer de Muniain, se sincera: “Soy yo la que está llorando en cara”

Mucho se ha escrito sobre Andrea Sesma desde que se separase de Iker Muniain, futbolista del Athletic. Tras ser fotografiada besándose con el actor Miguel Ángel Silvestre, Andrea Sesma es ahora pareja de Luis Milla, centrocampista del Getafe. Sobre todo lo que se ha dicho sobre ella, tuvo a bien hablar en una conversación con Jessica Bueno.

“Una cosa es que te critiquen y otra cosa son las inventadas que se pegan de tu vida. Tú y yo venimos de una ciudad que es como un pueblito en el que sales de casa y ya te conocen. El problema es que, con el boca a boca, se crea un problemón de algo que es complemente mentira y, al final, jolín, te afecta. Me pongo yo la careta de mala y soy yo la que está llorando en cara”, dijo en Mtmad la exmujer de Iker Muniain. Poniendo algo de humor al asunto, Andrea Sesma bromeó: “Yo he estado en sitios que no conozco”.

“Cuando te ven feliz, esa gente bonita, se alegra y es cuando florece, pero cuando te ven en la mierda, los haters van a hacerte daño”, añadió.

La exmujer de Muniain se sinceró con la de Jota Peleteiro

Si Andrea Sesma es la exmujer de Iker Muniain, Jessica Bueno lo es de Jota Peleteiro, por lo que ha vivido situaciones parecidas. “Muchas veces subes una foto, tienes un comentario bueno, y en cuanto aparece un comentario malo, de repente aparecen muchos más. Es como que esperan ese momento, son como hienas. Pero yo me siento muy agradecida porque hay gente que va a defenderte. Es muy bonito que haya gente que, sin conocerte, vaya a defenderte”, comentó.