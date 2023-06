El ridículo precio por el que el Atlético de Madrid podría vender a Thomas Lemar

Tras haber quedado fuera de competiciones europeas a primeras de cambio esta temporada, el Atlético de Madrid deberá ajustar sus cuentas y desprenderse de alguno de sus futbolistas para poder reforzarse de cara a la siguiente. Uno por el que está dispuesto a hacer caja es por Thomas Lemar, extremo por el que pagó 72 millones de euros en 2018 al Mónaco y al que ahora está dispuesto a vender al Fenerbahçe por una cantidad bastante interior.

Y es que, según Fotomaç, el cuadro otomano podría hacerse con el extremo de 27 años por una cifra cercana a los 10 millones de euros. Aunque Thomas Lemar ha participado en 31 partidos esta temporada, anotando un gol y repartiendo tres asistencias, el Atlético de Madrid busca a un futbolista en su demarcación de cara al siguiente curso, lo que podría facilitar su salida al Fenerbahçe pese a tener contrato hasta 2027.

Los posibles sustitutos de Thomas Lemar en el Atlético de Madrid

A petición del Simeone, el Atlético de Madrid tendría la intención de negociar con el Real Mallorca por Kang in Lee, que podría ser el sustituto de Thomas Lemar. No obstante, el conjunto rojiblanco no tiene intención de alcanzar los 20 millones de euros en los que ha sido tasado por el cuadro balear.

Por otro lado, tras su gran paso por el Girona, Simeone estaría dispuesto a brindar una oportunidad a Rodrigo Riquelme. «Ahora me veo preparado para jugar en el Atlético de Madrid», llegó a manifestar el extremo de 23 años, que también podría sustituir a Thomas Lemar si termina siendo vendido al Fenerbahçe o a cualquier otro equipo.