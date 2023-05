Paulo Gazzaniga podría cambiar el Girona por el Villarreal en verano

El Villarreal busca guardameta con el que cubrir la marcha de Rulli al Ajax. Aunque de momento ha sido Pepe Reina el que ha ocupado su lugar en la portería, el madrileño termina contrato a final de temporada y su futuro es una incógnita. Por ese motivo, aunque la primera opción del Villarreal para reforzar su portería es Dominik Livakovic, juanto al guardameta del Dinamo de Zagreb podría llegar también Paulo Gazzaniga, que en el presente curso juega en el Girona cedido por el Fulham.

No obstante, el meta de 31 años termina contrato a final de temporada y es libre para firmar por cualquier equipo desde el pasado mes de enero. Si bien el Girona podría tratar de retener en sus filas a Paulo Gazzaniga, el Villarreal no quiere dejar pasar la oportunidad de reclutar en sus filas a coste cero al argentino.

Paulo Gazzaniga podría convertirse en la primera opción del Villarreal.

Por su parte, Dominik Livakovic tiene una cláusula de 10 millones de euros, y aunque el submarino amarillo tendría bastante avanzado su fichaje, el Dinamo de Zagreb podría remitirse a dicha cantidad. De no obtener una rebaja en el precio del internacional croata, Paulo Gazzaniga se convertiría en la primera opción del Villarreal, que podría optar por renovar a Pepe Reina. El guardameta de 40 años está abierto a ello.

«Vine a ayudar, a que Gero estuviese a un gran nivel y que mejorasen los chicos que vienen desde atrás. Con el cambio de rol y las circunstancias que se han dado, soy mucho más feliz de lo que ya lo era. Los años van pasando, pero lo importante es estar bien y seguir sintiendo mariposas cada vez que juegas. No sé si llegaré a los 45 de Buffon, pero no me pongo fecha de caducidad. El club decidirá hasta cuando soy de ayuda», señaló Pepe Reina al ser cuestionado por su futuro.

«He dejado al club que decida mi futuro, yo me encuentro bien. Si no cuentan conmigo, me retiraré, quiero que sea mi última parada en el fútbol. Estoy disfrutando mucho y mi familia está muy a gusto, así que creo que me quedaré a vivir unos años después de retirarme», agregó.

Paulo Gazzaniga ha disputado 23 partidos esta temporada con el Girona y ha encajado 28 goles. ¿Seguirá la próxima temporada en LaLiga Santander de la mano del Villarreal?