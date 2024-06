Rulli se ofrece a un equipo de LaLiga por el que finalmente no fichará

Tras no haber renovado a Pepe Reina, el Villarreal busca un recambio para Jorgensen que acepte tener, como Reina lo aceptó, un rol secundario en el equipo. Dispuesto a ejercer ese rol se ha mostrado Gero Rulli, que se ha ofrecido al submarino amarillo. No obstante, el club de Castellón no volverá a hacerle acomodo en sus filas ya que se habría decantado finalmente por Diego Conde, del Leganés.

En lo que respecta a Gero Rulli, el guardameta de 32 años abandonó el Villarreal en enero de 2023 rumbo al Ajax, equipo con el que tiene contrato hasta 2026, a cambio de 8 millones de euros. Ahora el conjunto neerlandés buscaría recuperar parte de ese dinero, una de las razones por las que habría sido descartado por el submarino amarillo.

Aún así, siendo consciente de ello, el Villarreal ya estudió el regreso del internacional argentino, que actualmente está disputando la Copa América, el pasado verano. Ahora, por su parte, ha sido él el que se ha ofrecido según MARCA.

Además de a Rulli, el Villarreal ha descartado fichar a Rubén Blanco

Otra opción que ha barajado el Villarreal, además de la de Gero Rulli, y que también ha descartado, ha sido el fichaje de Rubén Blanco. Tras haber participado en tan sólo 5 encuentros esta temporada, el portero de 28 años veía con buenos ojos regresar a LaLiga EA Sports de la mano del club de Castellón. Si bien Rubén Blanco tiene contrato con el Olympique de Marsella hasta 2026, dado que el conjunto francés sólo pagó por él 1,5 millones de euros el pasado verano, su fichaje hubiera resultado bastante asequible. Aún así el Villarreal ha preferido contratar a Diego Conde, por el que pagará al Leganés algo menos de los 4 millones que figuran en su cláusula de rescisión. A cambio, algún futbolista como Adria Altamira podría recalar en el cuadro pepinero.