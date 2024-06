El futbolista que ha ofrecido el Barcelona al Athletic por Nico Williams

Por mucho que la dirección deportiva pueda preferir a Luis Díaz, la afición e incluso el propio Lamine Yamal han pedido el fichaje de Nico Williams. Sin embargo el Barcelona no quiere sacar al futbolista del Athletic pagando su cláusula de rescisión y ha ofrecido a Iñigo Martínez en la operación.

Según SPORT, la primera oferta del Barcelona al Athletic por Nico Williams ha sido de 40 millones de euros (en dos pagos fraccionados de 20) más Iñigo Martínez, una propuesta que desde San Mamés habrían declinado.

Si bien el conjunto vasco ve con buenos ojos el regreso del central de 33 años, quiere más dinero por Nico Williams. Es por ello por lo que, siempre según el citado diario, el Barcelona presentará una segunda oferta al Athletic de 55 millones de euros (divididos en dos pagos de 30 y 25), más 10 millones e Iñigo Martínez.

Así pues, el Barcelona podría fichar a Nico Williams por un precio superior a los 60 millones que figuran en su cláusula de rescisión desprendiéndose, además, de un futbolista como Iñigo Martínez. Sin embargo el conjunto azulgrana no podría hacer frente a dicha cláusula de rescisión en un solo pago, motivo por el que trata de llegar a un acuerdo al respecto con el Athletic.

Nico Williams y su continuidad en el Athletic

Preguntado recientemente sobre su futuro, Nico Williams dijo: “He renovado hace poco con el Athletic. Estoy muy cómodo en el Athletic. Estoy muy feliz. Acabo de renovar. Es muy raro que me hagáis estas preguntas...”. No obstante, señaló: “Le he dicho a mi representante que no quiero saber nada hasta que acabe la Eurocopa”.

“Lo tengo bastante claro. Al final, como ya te he dicho, el Athletic es mi casa y estoy muy contento. Ahora lo que quiero es centrarme en la Eurocopa porque si no estás al cien por cien en una competición como esta, te pasan por encima. Y lo demás, no sé qué va a pasar”, finalizó un Nico Williams cuya salida al Barcelona no está, ni mucho menos, descartada este verano.