El sorprendente equipo de LaLiga que podría pagar 80 millones al Villarreal por Álex Baena

El Atlético de Madrid, que si acabara LaLiga EA Sports así no tendría plaza para la próxima edición de la Champions League, tendrá como objetivo rejuvenecer su plantilla en verano. Una de sus prioridades será reforzar su centro del campo, y aunque maneja opciones más asequibles, una de las que más gusta es la de Álex Baena, al que sacar del Villarreal costaría 80 millones de euros.

Según el diario AS, el buen hacer del centrocampista de 22 años en el presente curso, en el que ha anotado 5 goles y 13 asistencias en los 37 partidos que ha disputado, no pasa desapercibido ni para el conjunto azulgrana ni para el Barcelona en LaLiga EA Spors. No obstante, ambos equipos buscarían negociar con el Villarreal para hacerse con Álex Baena por un importe inferior a los 80 millones de euros que figuran en su cláusula de rescisión.

El internacional español también ha sido relacionado con varios equipos de la Premier League, en especial con el Arsenal de Mikel Arteta. Aún así el Villarreal se mantiene tranquilo pese a los rumores ya que tiene blindado a Álex Baena, además de con una cláusula de rescisión de 80 millones de euros, con un contrato hasta 2028.

Ederson dos Santos, la alternativa del Atlético de Madrid a Álex Baena

Más económico que Álex Baena resultaría para el Atlético de Madrid a Ederson dos Santos. Según MARCA, el centrocampista de 24 años del Atalanta es otra de las opciones preferidad del cuadro colchonero para apuntalar su medular de cara al siguiente curso.