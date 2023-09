El sorprendente equipos de LaLiga que estuvo cerca de fichar a Sergio Ramos antes que el Sevilla

El Betis, que presume de haber recuperado la mejor versión de Isco Alarcón, también valoró el fichaje de Sergio Ramos. Algunos consejeros del conjunto verdiblanco propusieron el nombre del central de 38 años, sin equipo desde que terminó contrato con el PSG, ante la posible salida de Luiz Felipe.

Así lo asegura Besoccer, que asegurá que Rafael Gordillo medió para que el Betis no trasladase ninguna oferta a Sergio Ramos. Lo hizo para evitar que la imagen del club se viera dañada si el defensor, que es un sevillista confeso, les diera calabazas. Y finalmente será en el Sevilla en el equipo en el que juegue Sergio Ramos.

Pese a tener una oferta de 20 millones de euros del Al Ittihad de Karim Benzema, Sergio Ramos se rebajará el sueldo hasta poco más del millón de euros, para volver a jugar en el Sevilla 18 años después de haber dejado el club para poner rumbo al Real Madrid.

Sin Sergio Ramos, Luiz Felipe no saldrá del Betis

Tras no realizar movimiento alguno por Sergio Ramos, Luiz Felipe sigue en el Betis, y Manuel Pellegrini confía en que no salga del conjunto verdiblanco. “No me preocupa porque no creo que Luiz Felipe sea vendido llegados a este momento. Tuvo la posibilidad hasta el día 31. Hacerlo ahora sería una irresponsabilidad, no nos podemos quedar con dos centrales en el plantel cuando empezamos a jugar en Europa. En ese aspecto, no tengo mayor problema”, manifestó el técnico chileno al ser cuestionado por el defensor.