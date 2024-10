Zubimendi responde al interés del Manchester City con una declaración de amor

Martín Zubimendi, que ahora suena como posible recambio de Rodri en el Manchester City, explicó las razones por las que reclinó una propuesta del Liverpool y decidió seguir en la Real Sociedad, al buscar su "crecimiento personal" y sintiendo que tiene "mucho por dar".

La respuesta de Zubimendi al interés del Manchester City

"Mi filosofía es la de en cada momento hacer lo que me sale de dentro. Es verdad que en cada mercado salen equipos, como es normal. He pensado que lo mejor para mí es seguir en mi club, busco mi crecimiento personal y tengo mucho por dar en la Real Sociedad", aseguró en rueda de prensa en la concentración de la selección española en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

Martín Zubimendi trató los incidentes acaecidos en el Reale Arena en el duelo europeo de la Real Sociedad ante el Anderlecht y pidió responsabilidades para que no vuelvan a ocurrir.

"Cuando se vive en primera persona es mucho más diferente. En directo lo estábamos viendo y lo intentamos parar. Son actos que no pueden ocurrir y cuando pasan en tu campo se siente mucho más. No sé quién debía ser responsable pero no puede ser que ese tipo de gente sea protagonista de un partido", criticó.