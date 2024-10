El Valencia piensa en un ex como recambio de Rubén Baraja

El Valencia sólo ha ganado un partido de Liga de los nueve que se han disputado hasta la fecha. Es por ello por lo que con el equipo en puestos de descenso tras empatar con el Leganés, la sombra de una posible destitución amenaza a Rubén Baraja. Tanto es así que ya se habla de Quique Sánchez Flores, sin equipo después de que el curso anterior dirigiera al Sevilla, como su posible recambio.

Según Estadio Deportivo, aunque Quique Sánchez Flores ha dicho que no en varias ocasiones a tomar las riendas del Valencia, equipo al que ya dirigió de 2005 a 2007, ahora sí aceptaría hacerse cargo de su banquillo.

Aunque suene Quique Sánchez Flores, Baraja no cree que el Valencia vaya a cesarle

Rubén Baraja, entrenador del Valencia, aseguró entender la "frustración" de los aficionados de su equipo por la mala situación que atraviesa este, que acabará la jornada en descenso tras empatar a cero ante el Leganés en Butarque.

"Entiendo la frustración del aficionado del Valencia y la comparto porque me gustaría tener cinco puntos más y estar en otra situación. Pero hay que ser analista de la situación. Es una situación de máxima dificultad porque vienes de no sumar nunca y de salir generalmente goleado... nos hubiera gustado ganar, pero todo tiene sus procesos. Y entre no puntuar y sumar y dejar la portería a cero, hay que extraer lo positivo. En esta situación de negatividad, trato de ver el vaso medio lleno", dijo, sin ocultar que el descenso es algo que puede suceder.

"Trato de ponerme en la posición del aficionado y entiendo que puedan expresar sus protestas. La afición es soberana y es muy importante para nosotras. Es una lástima no haber sido capaces de ponernos por delante en el marcador con las situaciones que hemos tenido. El equipo ha dejado lo que tiene, ha tenido energía, brío. Les pedimos que sigan creyendo y confiando en nosotros", añadió.

También aseguró que no piensa en una posible destitución: "Estoy tranquilo conmigo mismo, absolutamente en paz. Tengo la tranquilidad de que me estoy esforzando al máximo y pienso que podemos cambiar la situación; no tengo dudas sobre esto. Tengo la mentalidad de pensar que a través del trabajo, de seguir y de empujar podemos sumar puntos. Estoy centrado en esto".