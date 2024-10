El ex al que el Atlético de Madrid sueña con fichar

Varios futbolistas han regresado en los últimos años al Atlético de Madrid. Lo hizo Antoine Griezmann tras su paso por el Barcelona, y lo hicieron Filipe Luís o Diego Costa tras su paso por el Chelsea. También lo hizo Fernando Torres en su día o el propio Diego Simeone mucho tiempo atrás por citar algunos ejemplos. Ahora el que podría regresar al Atlético de Madrid es Thomas Partey, que a final de temporada termina contrato con el Arsenal, por lo que será libre para negociar con otros equipos a partir del próximo mes de enero si no renueva antes su contrato. Además del conjunto rojiblanco, el Barcelona en LaLiga EA Sports está atento a lo que acontece con el centrocampista de 31 años. También el Inter de Milán y la Juventus en la Serie A.

Según la prensa catalana, el Barcelona, que buscó un futbolista en su demarcación en verano llegando a tener un acuerdo con Lobotka, del Nápoles, que no llegó a ejecutar, vería con buenos ojos poder hacerse con Thomas Partey a coste cero. No obstante, no se lo pondrá fácil el Atlético de Madrid, que sueña con el regreso del ghanés si no renueva su contrato con el Arsenal.

Thomas Partey, por su parte, podría decantarse por emprender una nueva aventura en Italia, donde el Inter de Milán y la Juventus también pujarán por hacerse con sus servicios.

Además de por Thomas Partey, Atlético de Madrid y Barcelona han cruzado intereses por Greenwood

Tras su gran temporada como cedido en el Getafe, aunque tanto el Atlético de Madrid como el Barcelona sondearon su fichaje, finalmente fue el Olympique de Marsella el que se hizo con los servicios de Mason Greenwood tras pagar 26 millones de euros al Manchester United por su fichaje. Sin embargo el paso del futbolista de 23 años por el conjunto francés puede ser visto y no visto ya que tras anotar 5 goles en sus 6 primeros partidos, Atlético de Madrid y Barcelona quieren traerle nuevamente a LaLiga EA Sports. Según The Sun, además del Atlético de Madrid y el Barcelona, el PSG y el Bayern de Múnich estarían tras los pasos de Mason Greenwood.