Ledecky: oro en 1.500 en el Mundial de Singapur antes de la gran batalla del 800 contra McIntosh

La leyenda de Katie Ledecky no para de crecer. La mejor nadadora de la historia tiene 28 años y todavía mucho que decir en su deporte. En las pruebas más rápidas, quien lograra, en los Juegos de Río 2016, el oro en los 200, 400 y 800 libres, ya ha encontrado rivales. En las pruebas de fondo todavía no... O sí. No en el 1.500, distancia en la que sumó un nuevo oro en el Mundial de Singapur. Dominó de principio a fin y hasta los 1.200 metros estaba volando, más rápido que cuando batió el récord del mundo. El parcial en las siguientes dos piscinas la condenó a no poder superar esa marca, pero el tiempo final fue el quinto más rápido que se haya visto nunca, unos extraordinarios 15:26.44. Suyas son 25 de los 26 carreras más veloces de siempre en esta distancia. Se ha colado en el undécimo puesto la italiana Simona Quadarella (15:31.79), que también fue campeona del mundo, en 2019, aprovechando la ausencia de Ledecky. Quadarella fue de menos a más para alcanzar la plata en Singapur. La australiana Lani Pallister intentó seguir a la leyenda y su ritmo mortífero desde el comienzo, pero las fuerzas sólo la mantuvieron a su estela 500 metros. Después, sobrevivió para no dejar escapar el bronce.

El gran duelo con McIntosh

Ledecky ya tiene 27 medallas en Campeonatos del Mundo. De ellas, 22 son de oro. En el 1.500 jamás ha perdido en grandes escenarios (8-0, dos triunfos en los Juegos [es distancia olímpica desde Tokio 2020] y seis mundiales). En el 800, tampoco (10-0, cuatro oros olímpicos y seis mundiales), pero esta vez sí tiene a una competidora que cuestiona su hegemonía. La canadiense Summer McIntosh, ya dos oros en este Mundial, ya verdugo de Ledecky en el 400 con claridad, nadó el pasado 8 de junio las 16 piscinas en 8:05.07, tercera mejor marca de la historia,. Sólo tiene por delante dos registros de Ledecky, pero uno de ellos también es muy reciente: 8:04.12, el pasado 3 de mayo, actual récord del mundo. Lo dicho, con 28 años, Ledecky está en un gran momento y con muchas ganas, pero también tiene ahora a una gran rival que busca la proeza de cinco oros individuales en este Mundial. La final del 800 será el duelo de los campeonatos, el próximo sábado a las 14:17, hora española.