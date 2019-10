Leo Messi: “Quise irme. Me he sentido maltratado en España”

Leo Messi, quien está considerado por muchos como el mejor jugador del mundo, ha ofrecido una entrevista a la radio catalana RAC1. Allí ha sido preguntado por cuestiones relativas al fútbol y, también, por asuntos extradeportivos. Por ejemplo, le preguntaron si le “asusta o le preocupa” que los niños le consideren Dios (dijo que “no le gustaba porque es muy exagerado”); y, con respecto al deporte, dejó una sentencia lapidaria: “No hablo con Bartomeu desde Liverpool”.

Una de las primeras cuestiones fue si alguna vez le sobrepasó alguna situación, si llegó a decir “hasta aquí”, a lo que Messi respondió tajante: “Tuve varias épocas, pero sobre todo en 2013-2014 en adelante, cuando tuve todos los problemas de Hacienda [...] En esa época estuve pensando en marcharme de España, no por querer dejar el Barcelona, sino por el mal trato que estaba recibiendo”.

Allí también recordó los patinazos acontecidos en los últimos años en Champions (las eliminaciones contra la Roma y el Liverpool con marcadores abiertamente favorables en los partidos de ida). El argentino comentó que “el Barcelona siempre ha tenido un proyecto ganador en los últimos años, pero eso fue culpa suya por la manera que quedaros eliminados”. “Fue culpa nuestra, ni del entrenador ni del proyecto”, sentenció, para luego tranquilizar a los aficionados: “Mi idea es quedarme aquí y acabar en este equipo”.

Griezmann, la incorporación estelar de los blaugranas este verano, también fue objeto de debate. Messi evaluó su situación: “No es fácil venir a jugar aquí por la idea de fútbol que tenemos. Parece fácil, pero para cualquier jugador que no vivió esta filosofía desde pequeño, por mucha calidad que tenga, venir de fuera es muy complejo. Viene acostumbrado a jugar de una manera muy diferente pero es un jugador de muchísima calidad y muy inteligente, por lo que se acabará integrando”.

A colación del francés, fue preguntado si, en algún momento, trató de vetar su llegada en pos de la de Neymar, a lo que respondió tajante: “No, eso es mentira. Recuerdo en el primer año que se le quiso traer declaraciones mías diciendo que era uno de los mejores del mundo. Y los mejores aquí son siempre bienvenidos”. ¿Y del brasileño? “Quería que viniera, sí. Es uno de los mejores del mundo y obviamente, tenerlo aquí, hubiese sido tener más opciones de conseguir el objetivo [...] Creo que al poco de irse pensaba que se había equivocado y que tomó una mala decisión. Pero habría que preguntárselo a él”.

Después, soltó uno de los titulares de la entrevista. Cuando fue preguntado sobre las declaraciones de Piqué tras el partido contra el Getafe, el tema se desvió hacia la directiva culé. Le preguntaron: “¿Hace cuánto que no hablas con el presidente?” A lo que dijo: “Desde después de la eliminación con el Liverpool. Esa fue la última vez que hablamos”. Y le insistieron: “¿Tenéis buena relación con el presidente?” “Sí, estamos bien, no tenemos ningún problema. No nos reunimos porque no se ha dado o no ha hecho falta, pero cuando nos vemos, nos cruzamos o tenemos que hablar, no hay ningún problema”.