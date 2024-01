Dakar 2024/ Se liará a tiros en París y tiene masía en Cataluña: así es el jeque catarí que reta a Carlos Sainz

El próximo 5 de enero se dará el pistoletazo de salida al Rally Dakar 2024 que se celebrará en Arabia Saudita. A partir de ese momento los competidores en motos, coches, quads, prototipos ligeros, SSV, clásicos y camiones lucharán por doblegar al desierto árabe. La competición se desarrollará durante más de 7.891 kilómetros a lo largo y ancho de Arabia Saudí en doce etapas y un prólogo. De los casi 8.000 kilómetros que recorrerán pilotos y copilotos, un total de 4.727 serán cronometrados. Serán dos semanas de máxima exigencia en el desierto, con el punto culminante con la etapa maratón de 48 horas, sin asistencias, programada para los días 11 y 12 de enero. Sin duda, el plato fuerte del Dakar 2024 y el que puede marcar grandes diferencias entre los favoritos.

Carlos Sainz y su copiloto Lucas Cruz confían que esta edición del Dakar, la tercera que disputan a los mandos del revolucionario Audi E-Tron eléctrico, culmine con una victoria en la considerada carrera la más dura del mundo. Algo de que de producirse le convertiría también en el ganador del reto al que se enfrenta con el campeón de la pasada temporada. Nasser Al-Attiyah, logró en 2023 su quinto Dakar, el tercero con Toyota. Sin embargo, el vigente campeón cambió de equipo en verano y se pasó a Prodrive, junto al francés Sebastian Löeb. Al-Attiyah conducirá un Hunter T-1 con el que tiene tratará de sumar su tercer Touareg consecutivo y su cuarto Dakar en seis años. El piloto de 53 años podría haber optado por la vía fácil y seguir con el ultracompetitivo Toyota Hilux T1+ con el que se adjudicó el título en 2019, 2022 y 2023. Pero a Al Attiyah le gustan los desafíos.

Tanto el catarí con Prodrive como el español con Audi lucharán por convertirse en el primer piloto de la historia en ganar el Touareg con cuatro equipos distintos. El vigente campeón de la prueba lo consiguió con Volkswagen (2011), con Mini (2015) y con Toyota (2019, 2022 y 2023), por lo que puede conseguir su sexto con cuatro escuderías distintas. Por su parte, el madrileño se alzó con su primer Touareg en 2010 con Volkswagen, un año antes que Al-Attiyah, ganó su segundo título con Peugeot en 2018 y logró su último trofeo con Mini en 2020, el primer año en Arabia Saudí.

Entre el desierto y la pistola

Sainz se medirá así a un peculiar rival que esconde historias que van más allá del desierto. Y es que 2024 podría ser su año por dos razones. Primero, y por orden cronológico, porque saldrá a conquistar su sexto título del Dakar, su tercero consecutivo. Un triplete que solo han conseguido antes en coches Ari Vatanen y Pierre Lartigue. Su siguiente reto llegará a finales de julio o principios de agosto, en el Centro de Tiro Nacional en Chateauroux durante los Juegos Olímpicos de París. El qatarí competirá en su séptima olimpiada, con la esperanza de ganar una segunda medalla en tiro skeet, tras el bronce conseguido en Londres 2012.

Nasser Bin Saleh Nasser Abdullah Al-Attiyah, más conocido como Nasser Al-Attiyah vino al mundo el 21 de diciembre de 1970. Siempre le gustó el deporte y cuando cumplió 18 años empezó a correr en rally, pero durante siete años no pudo competir porque el presidente de la federación de su país pertenecía a una familia rival de los Al Attiyah y promocionó a otros pilotos. Entonces optó por el tiro al plato o skeet, que lo llevó a los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996, Sídney 2000 (sexto lugar) y Atenas 2004, donde se quedó a las puertas de la medalla, que perdió en el desempate. Pero en Londres 2012 tuvo revancha y consiguió la medalla de bronce.

Es primo de Tamim Bin Hamad Al-Thani, Emir de Qatar que controla el PSG y por tanto sus colores futbolísticos no son otros que los del equipo que comanda Luis Enrique. y esta no es su única vinculación con España. El ganador del rally cuenta en Cataluña con su particular refugio. Se trata de una finca llamada Cal Pons, en el término municipal de Castellfollit del Boix, un pequeño pueblo de menos de 500 habitantes a 75 kilómetros de la Ciudad Condal. La compró en 2019 a Juan Esteve, uno de los propietarios de Esteve Farmacéutica y en sus casi 200 hectáreas de terreno ha construido varios circuitos y pistas de tierra en las que entrenar.

El "príncipe del desierto" ha demostrado dominar a la perfección la escopeta y el volante y ahora busca cerrar el mejor año de historia. Carlos Sáinz puede dar al traste con uno de sus propósitos y a Al-Attiyah no le quedará otra que afinar sus tiros en París.