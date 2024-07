Llaman "patético señoro" a Nadal y la respuesta de este deportista español no se puede aplaudir más

El tercer día de competición en los Juegos Olímpicos de París ha estado marcado para la delegación española por el duelo en Roland Garros entre Rafa Nadal y Novak Djokovic. El español quería demostrar, ante quienes le critican en España, que no está para jubilarse, pero no ha podido con Djokovic y ha perdido 6-1 y 6-4 el partiedo.

El balear y el serbio vivieron su enfrentamiento número 60, con 31-29 a favor del de Belgrado tras su victoria y 16 años después de medirse en las semifinales de los Juegos de Pekín donde se impuso el de Manacor, hoy demasiado pendiente de su estado físico. Y eso le ha superado.

Es el clásico por excelencia en los tiempos recientes de la historia del tenis, la más apasionante, la más excitante, con dos de los gigantes del conocido como 'big three', Rafael Nadal y Novak Djokovic, han afrontado un nuevo baile, quizá el último, en los Juegos Olímpicos de París 2024 con la pista Philippe Chatrier de Roland Garros como escenario y con el público volcado con Nadal, aunque no ha sido suficiente.

Era un deuelo desigual. Djokovic, aunque no ha logrado título alguno en el 2024, ha recuperado el pulso competitivo y está en París para lograr el único objetivo que le queda, el oro olímpico. Está con ambición en París el tenista de Belgrado, de 37 años, que esperaba con ganas a Nadal y no le ha dado opción.

Para el balear era otra cosa. Lleva otro ritmo. Apenas ha jugado partidos y transita por el presente año, presumiblemente el de su adiós, con necesidad de acumular partidos, minutos de cancha, momentos de juego. Era una cuestión de sensaciones la del balear y aunque en el segundo set han sido buenos, el primero ha sido para olvidar

Críticas a Nadal por su físico

En España, una de las polémicas de las redes se ha creado por la crítica de Pedro Vallín a Nadal: "Nadal es un cáncer de valores tóxicos desde que empezó. Hoy, es un viejo acabado que, además, usa el tráfico de influencias para quitarles su sitio a los jóvenes y tener un desempeño patético de señoro acabado, haciendo el ridículo en torneos por todo el planeta".

Eso ha provocado que Alfonso Reyes, ex del Estudiantes y del Real Madrid salga en su defensa.

"Acabado se está cuando la única manera de llamar la atención es intentar difamar sin argumentos. De valores no hablo porque me parece que no sabes a lo que me refiero. De toxicidad tienes un doctorado, arrastraserones", ha escrito