Llega Griezmann al Barcelona: ¿dónde jugará? ¿quién sobra en el equipo?

"Defenderé la camiseta del Barcelona con orgullo", dice Griezmann. El francés es por fin futbolista del Barcelona, un fichaje controvertido porque una gran parte de la afición no estaba de acuerdo por el feo del jugador el año pasado (y se lo demostró en su última visita al Camp Nou) y porque algunos ex futbolistas del club también mostraron su disconformidad. Por eso el club le va a proteger y no lo presentará por todo lo alto. Lo indudable es que Griezmann es un gran fichaje para Valverde, que tendrá que tomar decisiones importantes con una estrella más en su plantilla.

Posibles posiciones del francés

Griezmann es un jugador polivalente que tendrá un rol en el Barcelona distinto al del Atlético. En el Metropolitano era la estrella, pero en el Camp Nou está Messi. El francés solía ocupar una posición parecida a la del argentino, pero ha jugado en muchos puestos. De azulgrana las opciones de Valverde son varias: la más clara es situarlo en el costado izquierdo, con Messi por la derecha y Luis Suárez de delantero. Griezmann es un jugador con capacidad asociativa y con gol, además de aportar mucho trabajo defensivo. Lo que pierde ahí el equipo es profundidad por la banda porque el galo no es extremo, es más de venir al centro y dejar hueco para que suba Jordi Alba. Otra posibilidad es que actúe de delantero o de segundo delantero (con Messi) en un posible cambio de sistema: el Barça ganaría movilidad en punta, pero perdería un referente. Colocarlo de centrocampista es un opción más complicada, porque el trabajo de interior en el Barcelona es muy específico. A favor de Griezmann, su capacidad de trabajo. Puede probar el Txingurri. Y en un posible cambio de sistema a 4-2-3-1 sería de las pocas formas de encajar a Messi, Dembélé, Griezmann y Luis Suárez, pero el equipo podría quedar algo descompensado defensivamente.

Ataque muy poblado

El Barcelona ha contratado de momento a Griezmann, De Jong y Neto y en la operación salida ha buscado equipo a Cillessen, André Gomes, Denis Suárez y tampoco siguen Boateng, Murillo y Vermaelen. Llegará algún refuerzo más, sobre todo en defensa, y se tendrá que marchar alguien, algún jugador de peso. La situación para Valverde ahora es que tiene sobredosis de estrella, algo soñado por los entrenadores, según dicen, pero que también puede suponer un problema de convivencia. Messi y Suárez son fijos, Griezmann es el recién llegado, y también están Dembélé, que ha adelantado la vuelta para ponerse en forma porque no quiere perder su sitio, y Coutinho, el fichaje más caro en la historia del club y que no ha cuajado. El club busca una salida al brasileño, que ha sido titular y campeón con su país en la Copa América. No se unirá el domingo a la concentración, tiene más días de descanso por haber disputado ese torneo. Y todo esto si el bombazo Neymar no estalla finalmente.