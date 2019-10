Lo que opina Valverde sobre el aplazamiento del Clásico, sobre la sentencia del "procés"...

Valverde compareció ante los medios, como previa al partido del Barcelona contra el Eibar del sábado. Lo hizo un día antes de lo habitual ya que el equipo viaja con antelación por la huelga del viernes en Barcelona. El entrenador azulgrana habló primero de la posibilidad que se planteó de jugar el Clásico del 26 de octubre en el Bernabéu en lugar de en el Camp Nou, por los disturbios que se están viviendo en Cataluña: "Lo normal es jugar en nuestro campo. A partir de ahí veremos qué es lo que ocurre. Todavía quedan nueve días para ese partido, está siendo una semana extraña en Barcelona, pero confiamos en nosotros y en nuestra gente y en jugar en nuestro campo, que es lo que queremos". Y sobre el posible aplazamiento: "Quedan nueve días y se está hablando demasiado sobre ese encuentro. El 1 de octubre [de 2017, el día del referéndum ilegal] hubo un partido aquí y después fuimos al Wanda a jugar con el Atlético, parecía que iba a ser dramático y no pasó nada, la gente se expresó sin problemas. Esperamos que ocurra lo mismo aquí. Si el partido fuera mañana o pasado... Pero quedan nueve días". Y añadió: "Yo lo veo también como una oportunidad para mucha gente de aquí, para nuestros aficionados, para mucha gente de la sociedad... Para demostrar muchas cosas, que ese partido se puede celebrar perfectamente, que respetamos al rival, que dentro de unas normas de civismo eso puede funcionar... Hay que celebrarlo con tranquilidad contra los agoreros que dice que no. Luego que en el campo pase lo que pase". Y en referencia a la sentencia del Procés sacó su espíritu de hombre de club: "El club ha hecho un comunicado, en el que estamos todos representados. Soy el entrenador del Barça, respondo ante mi club y me adhiero al comunicado". También aseguró en varias ocasiones que los "políticos deben dar pasos adelante para buscar lugares de entendimiento".