Los planes de Simeone para conquistar Butarque

El Atlético de Madrid visita mañana (19:00, Movistar LaLiga) uno de los pocos escenarios que se le resisten al equipo de Diego Pablo Simeone, Butarque. El estadio del Leganés se ha convertido, en las tres últimas temporadas, en un campo maldito para los de Cholo, que aún no saben lo que es ganar allí en Liga. Tres empates son los últimos precedentes de un Atlético al que siempre se le ha atragantado la visita a sus vecinos del sur de Madrid. Pero esta temporada con las ilusiones renovadas, con la incorporación de jóvenes talentos como Joao Félix, que ya ha conseguido levantar de sus asientos a los aficionados del Wanda Metropolitano con su jugada maradoniana, con la velocidad por la banda derecha de Trippier y el buen estado de forma de Morata, todo es posible.

Con algunas novedades con respecto al equipo que consiguió la primera victoria en Liga ante el Getafe, el Atlético saltará al césped de Butarque a por la segunda victoria del curso. Con Joao Félix ya recuperado, sufrió un calambre la pasada jornada, el Cholo tendrá que incluir algunas caras nuevas en el once. Con Renan Lodi sancionado, Mario Hermoso ocupará su hueco en el lateral izquierdo. El ex del Espanyol no guarda muy buenos recuerdos de Leganés. El curso pasado se anotó dos goles en su propia portería.

Felipe es otro de los que puede entrar en el equipo en sustitución de Savic, que será duda hasta última hora. El montenegrino se incorporó a los entrenamientos el viernes después de estar toda la semana sin entrenar. También podría saltar al verde Marcos Llorente. El ex del Real Madrid es puro músculo en el centro del campo y el Cholo podría apostar por él y dar descanso a Thomas, que fue titular frente al Getafe.

Con el mismo plan de cursos anteriores, el Atlético vuelve a hacer de su defensa uno de sus puntos fuertes. La solidez defensiva es el arte por naturaleza de este Atlético del Cholo, aunque esta temporada, para alegría de los aficionados, los carrileros vuelven a tener un importante peso en el equipo. Con la velocidad de Trippier y de Mario Hermoso, el Atlético ve en los costados uno de sus principales puntos fuertes para tratar de hacer daño al Leganés de Pellegrino.

Joao Félix es otro de los grandes peligros de este Atlético. El portugués tiene una calidad indiscutible y atrae a tantos defensores que su compañero en ataque, Morata, puede moverse arriba como pez en el agua. Además, con Vitolo en buen estado de forma , el ex del Sevilla es un gran revulsivo para salir al campo si las cosas no van bien. Por todo ello el Atlético quiere acabar por fin con la maldición del empate en Leganés.