El Maccabi tampoco tiene misterios para el Madrid (70-99)

La décima victoria del Madrid en diez partidos en Europa llegó en la Sala Pionir. Enfrente no estaba el Estrella Roja. Estaba el Maccabi en su quinto partido en el exilio. En una cancha desierta, con los macabeos luciendo el "Bring them home now" ("Traedlos a casa ahora"), el equipo de Chus Mateo siguió a lo suyo. En el primer capítulo de una nueva semana con doble sesión, cinco de las siete próximas son así, el Madrid basó el triunfo en un arranque salvaje. Llegó a mandar por 19 puntos en el comienzo del segundo cuarto, un colchón suficiente que administró sin demasiados agobios.

Explicar el primer cuarto del Madrid resulta hasta sencillo. Con el base y el pívot más determinantes de Europa si ambos entran en combustión a la vez pasan cosas como las que experimentó el Maccabi. Los tres primeros ataques del Madrid fueron tres balones a Tavares. Y el gigante los resolvió como si le defendiera su hijo. Entre Campazzo y Tavares sumaron 23 puntos, 2 rebotes y 6 asistencias. La estadística en ataque era un escándalo: 14/16 en tiros de dos; 2/4 en triples; 2/2 en tiros libres y 11 asistencias. El arreón duró hasta el principio del segundo periodo. Coincidió con una defensa en zona que planteó el Maccabi. Oded Katash estaba desesperado, había recibido una técnica, pero tuvo la lucidez de recurrir a una defensa zonal sin demasiados misterios. Suficientes para cortocircuitar el ataque del Madrid. La fluidez desapareció y la mayoría de ataques terminaron con tiros de tres que no encontraron premio. Los blancos lanzaron 13 triples en el segundo cuarto y sólo dos hicieron diana. Con Nebo haciéndose gigante por dentro, el Maccabi estaba en condiciones de pelear el siguiente asalto.

Y lo hizo porque tiene talento de sobra para poner en apuros a cualquiera y porque el Madrid se empeñó en lanzar y fallar los tiros de tres con una excepción: Mario Hezonja. Una racha de acierto exterior macabea lanzó un aviso (54-60) a la que respondió el Madrid impulsado por el alero croata con la ayuda de Musa. Entre los dos balcánicos sofocaron el intento de rebelión. Entre ambos sumaron 18 puntos en el tercer cuarto y fueron los responsables del parcial de 2-14 con que sellaron el tercer periodo, el duelo y la décima victoria en diez partidos.

70. Maccabi Tel Aviv (21+20+15+14): Brown (16), Baldwin (7), Colson (4), Nebo (14) y Cohen (2) -quinteto titular- Sorkin (5), Rivero (8), Cleveland (4), Blatt (5), Webb III (5), Menco (0) y Mayer (0).

99. Real Madrid (36+16+22+25): Campazzo (11), Abalde (3), Hezonja (16), Deck (10) y Tavares (19) -quinteto titular- Musa (15), Rudy (6), Rodríguez (3), Poirier (8), Ndiaye (3), Llull (3) y González (2).

Árbitros: Boltauzer (Esl), Difallah (Fra) y Foufis (Gre). Sin eliminados. Técnica a Oded Katash.

Incidencias: Partido disputado a puerta cerrada en la Sala Pionir y correspondiente a la sexta jornada de la Euroliga.

6ª jornada: Estrella Roja, 74-Bayern Múnich, 68; Fenerbahçe, 79-Olympiacos, 77; Zalgiris Kaunas, 88-ASVEL Villeurbanne, 91; Maccabi Tel Aviv, 70-Real Madrid, 99; Valencia Basket, 79-ALBA Berlín, 71; Milán, 66-Mónaco, 72; Barcelona, 80-Panathinaikos, 72; Baskonia, 84-Partizán, 83 y Virtus Bolonia, 93-Anadolu Efes, 81.

Clasificación (victorias/derrotas): 1. Real Madrid (10/0); 2. Barcelona (8/2); 3. Virtus Bolonia (7/3); 4. Panathinaikos (6/4); 5. Olympiacos (6/4); 6. Mónaco (6/4); 7. Maccabi Tel Aviv (5/5); 8. Baskonia (5/5); 9. Fenerbahçe (5/5); 10. Valencia (5/5); 11. Anadolu Efes (5/5); 12. Milán (4/6); 13. Partizán (4/6); 14. Zalgiris Kaunas (4/6); 15. Bayern Múnich (4/6); 16. Estrella Roja (3/7); 17. ASVEL Villeurbanne (2/8); 18. ALBA Berlín (1/9).