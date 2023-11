Carlos Alocén, bienvenido 651 días después

El 13 de febrero de 2022 Carlos Alocén se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Fue en Málaga ante el Unicaja, en el tercer cuarto y en una entrada a canasta. 651 días después el base maño reapareció. Lo hizo ante el MoraBanc Andorra y en una mañana que fue muy especial para él desde el principio. «Me he sentido muy bien, quizá incluso mejor de lo que esperaba. He estado sin miedo, pero un poco nervioso. Se ha hecho muy largo, mucho más de lo que esperaba, pero estoy contento, muy feliz. Ha merecido la pena, he trabajado mucho, tengo gente que me ha ayudado y me siento afortunado de tenerles al lado. Aunque se haya hecho largo hay cosas que no podemos controlar y hemos hecho todo lo que ha estado en nuestra mano, hemos currado mucho. No me lo merezco yo solo, sino toda esta gente que ha trabajado conmigo», confesaba después del partido.

En la presentación de los equipos fue el último en ser nombrado. El pabellón estalló y los compañeros le dedicaron constantes gestos de complicidad. A falta de 3:28 para el final del primer cuarto, Chus Mateo le reclamó en sustitución de Sergio Rodríguez. El Madrid ya mandaba por 15-9. Estuvo 7:34 en pista y tuvo tiempo para anotar un punto, atrapar 3 rebotes, dar una asistencia y cometer tres faltas. «Ha sido una espera larga y al final se ve la luz en el túnel. El deporte tiene estas cosas y me alegro muchísimo por él porque es un chico al que queremos todos mucho en el vestuario y que ha peleado por conseguir volver a vestir la camiseta del Real Madrid», dijo.

11ª jornada: Monbus Obradoiro, 77-Covirán Granada, 94; Zunder Palencia, 77-Valencia Basket, 101; Surne Bilbao Basket, 43-Unicaja, 67; UCAM Murcia, 105-Joventut, 73; Río Breogán, 82-Casademont Zaragoza, 77; Real Madrid, 85-MoraBanc Andorra, 76; Barcelona, 115-Bàsquet Girona, 78; Baskonia, 94-BAXI Manresa, 86 y Dreamland Gran Canaria-Lenovo Tenerife.

Clasificación (victorias/derrotas): 1. Real Madrid (10/1); 2. Unicaja (8/3); 3. UCAM Murcia (8/3); 4. Barcelona (8/3); 5. Valencia Basket (8/3); 6. Dreamland Gran Canaria (6/4); 7. BAXI Manresa (6/5); 8. Baskonia (6/5); 9. Bàsquet Girona (6/5); 10. Lenovo Tenerife (5/5); 11. Joventut (5/6); 12. Monbus Obradoiro (4/7); 13. MoraBanc Andorra (4/7); 14. Surne Bilbao Basket (4/7); 15. Casademont Zaragoza (3/8); 16. Covirán Granada (3/8); 17. Río Breogán (3/8); 18. Zunder Palencia (1/10).