El Madrid, liderado por Sergio Rodríguez, culmina ante el Partizán una remontada para la Historia

El Real Madrid estará en la Final Four de Kaunas y midiéndose al Barcelona en semifinales después de una eliminatoria para el recuerdo. Si las remontadas de la Champions del curso pasado permanecerán por siempre en el imaginario madridista. La serie ante el Partizán también tendrá un hueco muy destacado en la memoria. ¡Qué manera de competir la del equipo de Chus Mateo! Sergio Rodríguez (19 puntos, 13 en el último cuarto), Llull (8, todos en el último cuarto), el Real Madrid... lo de rendirse, ¡jamás! Y eso que el Partizán en el tercer cuarto llegó a escaparse por 18 puntos, pero cuando el equipo blanco estaba con la soga al cuello apareció el "Chacho". Su lección entre el final del tercer cuarto y el último periodo tumbó a los orgullosos balcánicos.

Como había pocos elementos para recordar en la eliminatoria, Chus Mateo añadió uno más. Sin Poirier, sin Deck, sin Yabusele y con Cornelie fuera de la convocatoria, el técnico del Real Madrid apostó por Ndiaye en el quinteto titular. El canterano de 19 años sólo en cuatro partidos de 38 había estado más de cinco minutos. Surgió en el día más grande y no desentonó lo más mínimo. En medio de una tensión de alto voltaje, Ndiaye se comportó como si llevara toda la vida jugando eliminatorias de playoff. Frenó a Leday, uno de los que más daño hizo en el cuarto partido, pero la aportación del canterano fue lo único positivo de salida. Bueno, su presencia y el 10/10 en tiros libres con que el Madrid cerró el primer cuarto.

El equipo volvió a estar sobreexcitado con los árbitros. El Partizán se ha movido mucho mejor en ese terreno. Esto se trata de dedicarse a jugar y olvidarse de los jueces. Y si un jugador ha estado pendiente de lo que señalara el trío de turno ha sido Tavares. Cuando se olvidó de ellos en Belgrado, el de Cabo Verde se comió al Partizán. Edy regaló la primera falta cuando algunos todavía estaban sentándose en la grada. Antes del final del primer cuarto ya sumaba dos y cometió la tercera cuando las alarmas comenzaron a encenderse. Fue en el segundo periodo cuando el reaparecido Kevin Punter regresó a la serie. Anotó siete puntos en menos de dos minutos y el Partizán despegó (25-34). El Madrid no había recurrido a la zona y entre bajas, sanciones y las faltas de Tavares los quintetos eran un collage difícil de asimilar. En los balcánicos, cero sorpresas. Zeljko ordenó, en cuanto Tavares cometió la tercera, balones dentro a Lessort. El francés hizo daño, pero los problemas se multiplicaron cuando llegó la lluvia de triples y a Punter se sumó Nunnally. El acierto exterior se multiplicó. Entre Punter y Nunnally sumaron 21 puntos en el segundo cuarto. Todo el Madrid se quedó en 17. Y si al Madrid le había sostenido el acierto en el tiro libre (13/14), el de los serbios resultaba escandaloso (18/18).

Eran 20 minutos para remontar 16 puntos (39-55) e intentar olvidarse cuanto antes del arbitraje. La primera medida fue la zona 2-3 que tan buen resultado dio en los dos partidos anteriores. Su efecto fue nulo. Punter la desactivó con un par de triple e incluso tuvo uno para fijar una diferencia de 20 puntos que no anotó. Con el Madrid asomado al abismo (41-59), un parcial de 10-2 dio algo de oxígeno (51-61), pero el Partizán estaba lejos de temblar. La cuarta falta de Tavares con casi medio tercer cuarto por delante y dos triples de Exum, sí de Exum, era lo que faltaba para la tormenta perfecta de los balcánicos (56-72). Tavares se quedó en pista y Chus Mateo junto por fuera al Chacho, Llull y Musa. Talento ofensivo. El base y el bosnio fueron los encargados de que el equipo llegase vivo al último cuarto (69-76).

Y el Chacho no se quedó ahí. El papel que en otros cursos habían jugado Llull o Rudy lo asumió casi en solitario. Cogió los mandos del equipo y no lo soltó. Apareció su versión anotadora que no se había visto en toda la temporada. Tres bandejas, un triple, Hezonja que se animó y sumó otro. Cuando el Partizán se quiso dar cuenta y Zeljko Obradovic pidió un tiempo muerto, el Madrid ya estaba ahí (81-81 a 6:16). Con el Chacho desatado, el equipo siguió enchufado y de qué manera. El tinerfeño logró que Llull se sumara a la fiesta. El capitán anotó ocho puntos seguidos para que al Partizán, por fin, dudara (95-87), aunque estuviera lejos de rendirse. Los serbios fueron capaces de asomarse a la orilla en el último minuto (97-94 a 39.1). Punter no acertó de tres y un tiro libre de Hezonja hizo retumbar el "Así, así, así gana el Madrid" en el Palacio.

98. Real Madrid (22+17+30+28): Williams-Goss (10), Hanga (7), Musa (20), Ndiaye (4) y Tavares (12) -quinteto titular- Rudy (0), Hezonja (13), Randolph (2), Rodríguez (19), Causeur (3) y Llull 8).

94. Partizán (23+32+21+18): Madar (5), Punter (28), Papapetrou (10), Leday (9) y Smailagic (4) -quinteto titular- Lessort (13), Exum (16), Nunnally (9) y Trifunovic (0),

Árbitros: Ryzhyk (Ucr), Latisevs (Let) y Difallah (Fra). Eliminado Ndiaye. Técnicas al banquillo del Real Madrid y a Chus Mateo.

Incidencias: 12.500 espectadores en el WiZink Center. Quinto partido de los cuartos de final de la Euroliga.

Cuartos de final

A. Olympiacos, 3-Fenerbahçe, 2

(79-68; 78-82; 71-72; 73-69 y 79-68)

B. Mónaco, 3-Maccabi, 2

(67-79; 86-74; 78-83; 104-69 y 97-86)

C. Barcelona, 3-Zalgiris, 0

(91-69; 89-81 y 66-77)

D. Real Madrid, 3-Partizán, 2

(87-89; 80-95; 80-82; 78-85 y 98-94)

Final Four Kaunas (19-21 mayo)

Semifinales: Olympiacos-Mónaco y Barcelona-Real Madrid. (Todo en Dazn).