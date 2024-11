El Madrid roza una remontada imposible

Como si fuera un cruce directo de la Champions y en el Bernabéu... pero no. El Real Madrid peleó por una remontada imposible ante el Anadolu Efes después de ir 27 puntos abajo (18-45) en el segundo cuarto. El cansancio pudo con un ejercicio notable de fe y de carácter liderado, cómo no, por Facundo Campazzo. Se situó a un punto con cuatro minutos por delante, pero la fatiga hizo el trabajo que se les estaba escapando de las manos a los turcos. El Madrid encajó su primera derrota de la temporada como local y ya son seis tropiezos en Europa en las diez primeras jornadas.

"No hicimos una mierda, así no se puede jugar", fue la cruda y sincera reflexión del "Facu" en Movistar + después de dos cuartos del Madrid que fueron una pesadilla. El equipo de Chus Mateo se fue al descanso 22 puntos abajo y con la sensación de verse sacudido como no había sucedido en toda la temporada. Hubo varias claves para explicar la debacle: Darius Thompson sacó del partido precisamente a Campazzo en los primeros minutos; el tiro exterior fue una pesadilla (1/17 en triples los dos primeros cuartos ante el rival que permite un porcentaje de tiro más alto de la Euroliga); los interiores del Anadolu Efes fueron muy superiores a Tavares y compañía y, además, el Madrid adornó el desbarajuste con una decena de pérdidas. La reaparición de Andrés Feliz y un parcial de 7-2 antes del descanso fue lo único rescatable.

El Madrid no necesitaba cosas raras para alterar la dinámica del partido. Lo primero era que Campazzo retomara el liderazgo habitual y del que había dado ya alguna pista antes de retirarse a vestuarios. El "Facu" reclutó para la misión a Deck y a los dos argentinos se enganchó Hezonja que llevaba una velada nefasta en el tiro. Lo que habían sido desventajas por encima de la veintena de puntos se quedaron en menos de diez antes del último cuarto. Ahí estaba precisamente otro de los factores que podían ayudar a la remontada: el Efes es un equipo experto en encajar parciales bastante escandalosos (24-11 en el tercer cuarto). Los turcos, sin Larkin, carecen de un referente claro y eso también lo aprovechó el Madrid para llegar vivo al último periodo.

El tramo inicial de la escalada estaba superada. Quedaba adornarla con más defensa y toneladas de paciencia. El trabajo atrás no se relajó, pero en ataque cada vez costaba más sumar puntos fruto del agotamiento. Sin apenas cambios, el quinteto formado por Campazzo, Llull, Deck, Hezonja y Tavares acumulaba minutos y minutos. Hasta que ya no pudo más. Se quedó a las puertas (62-63), pero un par de triples de Beaubois y otro de Willis impidieron la hazaña.

64. Real Madrid (6+19+24+15): Campazzo (20), Abalde (4), Hezonja (13), Ndiaye (0) y Tavares (4) -quinteto titular- Rathan-Mayes (0), Deck (10), González (2), Llull (4), Ibaka (5) y Feliz (0).

74. Anadolu Efes (19+28+11+16): Thompson (10), Beaubois (9), Johnson (3), Osmani (5) y Poirier (8) -quinteto titular- Bryant (13), Smits (8), Nwora (9), Oturu (5), Ozdemiroglu (0) y Willis (3).

Árbitros: Lottermoser (Ale), Nikolic (Ser) y Udyanskyy (Gbr). Eliminados Llull y Campazzo. Técnicas a Chus Mateo, Campazzo, Llull y Ozdemiroglu.

Incidencias: 8.831 espectadores en el WiZink Center. Partido correspondiente a la décima jornada de la Euroliga.

Décima jornada: Maccabi Tel Aviv, 91-Olympiacos, 94; ASVEL Villeurbanne, 77-Estrella Roja, 74; Bayern Múnich, 115-ALBA Berlín, 86; Baskonia, 75-Mónaco, 87; Real Madrid, 64-Anadolu Efes, 74; Zalgiris Kaunas-Fenerbahçe (19:00); Partizán-Armani Milán (20:30); Virtus Bolonia-Panathinaikos (20:30) y Barcelona-París (20:30). (Movistar +).

Clasificación (victorias/derrotas): 1. Barcelona (7/2); 2. Fenerbahçe (7/2); 3. Olympiacos (7/3); 4. Bayern Múnich (7/3); 5. Panathinaikos (6/3); 6. París (6/3); 7. Zalgiris Kaunas (6/3); 8. Mónaco (6/4); 9. Anadolu Efes (6/4); 10. Estrella Roja (5/5); 11. Real Madrid (4/6); 12. Baskonia (4/6); 13. Armani Milán (3/6); 14. Maccabi Tel Aviv (3/7); 15. ASVEL Villeurbanne (3/7); 16. Partizán (2/7); 17. Virtus Bolonia (2/7); 18. ALBA Berlín (2/8).