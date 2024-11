El Barça tiene que ganar dos veces al Partizán para seguir líder

El Barça pasó por Belgrado y ejerció de líder en la Sala Pionir. Un segundo cuarto arrollador permitió a los de Joan Peñarroya apuntarse el triunfo ante un Partizán que está lejos de ser el grupo pujante de anteriores campañas en manos de Zeljko Obradovic. El equipo azulgrana pasó de verse sometido en el comienzo (21-11), más que nada por la propia inercia del ambiente en el pabellón serbio, a arrasar a los balcánicos cuando el tercer cuarto no había hecho más que empezar. En apenas un cuarto de hora el parcial fue un escandaloso ¡19-52! La reacción a contrarreloj de los serbios fue sofocada a falta de poco más de un minuto por un triple definitivo de Abrines.

El nuevo Partizán, que apenas conserva un jugador del pasado curso, está muy lejos del equipo que tenía un colmillo afilado en los ejercicios previos. La reacción final fue fruto de la desesperación. Kevin Punter, un ex de la casa, recibió un homenaje antes de comenzar el partido y el Barça comenzó siendo un grupo inofensivo. Como si no quisiera faltar al respeto a los serbios después del homenaje al escolta. La amenaza apenas duró los siete primeros minutos. Joan Peñarroya decidió agitar el banquillo para que los suyos espabilaran. Y vaya si lo hicieron. El Barça empezó a funcionar y los locales desaparecieron. Fue una renuncia colectiva en toda regla. Metu, Parker, Vesely, Anderson, Punter, Fall... cada azulgrana que estaba en cancha sumaba -sólo Willy Hernangómez se quedó en blanco- y el despegue no encontró respuesta en los balcánicos. El parcial del segundo cuarto fue 12-30 (35-49). El paso por vestuarios y la charla de Obradovic sólo podían derivar en algún tipo de reacción del Partizán, pero no la hubo. Punter anotó cinco puntos seguidos, Abrines embocó un triple y las diferencias se fueron por encima de la veintena. El Partizán parecía una panda de infantiles en manos del líder de la competición. Al final tiró de orgullo y llegó a situarse a uno (79-80), pero Abrines con otro triple volvió a silenciar la Pionir. El Barça tendrá ahora que ratificar el viernes el primer puesto ante una de las revelaciones del torneo, el París visita el Palau.

79. Partizán (23+12+23+21): C. Jones (17), Brown (10), Bosnjakovic (6), Bonga (8) y T. Jones (6) -quinteto titular- Davies (5), Lundberg (5), Washington (7), Ntilikina (3), Pokusevski (12) y Koprivica (0).

87. FC Barcelona (19+30+21+17): Satoransky (2), Punter (18), Abrines (9), Parker (17) y Vesely (12) -quinteto titular- Anderson (7), Brizuela (4), Metu (10), Núñez (4), Fall (4) y Parra (0).

Árbitros: Mogulkoc (Tur), Shemmesh (Isr) y Konstantinovs (Let). Sin eliminados.

Incidencias: 7.320 espectadores en la Sala Pionir. Partido correspondiente a la novena jornada de la Euroliga.

Novena jornada: Fenerbahçe, 87-Bayern Múnich, 76; Mónaco, 90-Estrella Roja, 98; Olympiacos, 94-ASVEL Villeurbanne, 92; ALBA Berlín, 105-Armani Milán, 101; Panathinaikos, 93-Maccabi Tel Aviv, 87; Baskonia, 84-Anadolu Efes, 89; Real Madrid, 98-Virtus Bolonia, 86; Partizán, 79-Barcelona, 87 y París-Zalgiris Kaunas (20:30, Movistar +).

Clasificación (victorias/derrotas): 1. Barcelona (7/2); 2. Fenerbahçe (7/2); 3. Zalgiris Kaunas (6/2); 4. Panathinaikos (6/3); 5. Olympiacos (6/3); 6. Bayern Múnich (6/3); 7. París (5/3); 8. Estrella Roja (5/4); 9. Mónaco (5/4); 10. Anadolu Efes (5/4); 11. Real Madrid (4/5); 12. Baskonia (4/5); 13. Armani Milán (3/6); 14. Maccabi Tel Aviv (3/6); 15. Partizán (2/7); 16. Virtus Bolonia (2/7); 17. ASVEL Villeurbanne (2/7); 18. ALBA Berlín (2/7).