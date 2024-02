El Madrid somete al Barça en el último cuarto y sigue siendo el rey de la Copa (96-85)

El rey de la Copa sigue siendo el Real Madrid. El equipo de Chus Mateo se impuso en el Clásico, (96-85) con lo que acumula 29 trofeos por los 27 del Barça. La diferencia entre el actual equipo blanco y el Barcelona es que los primeros no necesitan un partido perfecto para imponerse. El actual Barça, que sigue en fase de construcción, sí. Y durante muchos minutos, el equipo de Roger Grimau llevó la final por donde quería. Hasta que el Madrid se desató en el comienzo del último cuarto, impulsado por un enorme Poirier, y abrió una diferencia que fue capaz de conservar. La victoria madridista es la primera en las últimas cinco finales de Copa que se decidieron con un Clásico.

La primera final del curso entre Real Madrid y Barcelona, porque no duden que habrá más, fue la constatación de la cantidad de recursos que tienen a su disposición Chus Mataeo y Roger Grimau. El Madrid apostó por sus clásicos, cero sorpresas, y el Barça planteó un quinteto de salida con superávit de kilos y centímetros. Fue la manera de que dos tipos tan acostumbrados a campar a sus anchas en la pista, Campazzo y Deck, no se sintieran a gusto. Y eso que el Madrid comenzó mandando, pero los constantes cambios defensivos del Barcelona descentraron el ataque del Madrid. Por eso al final del primer cuarto, el base, que había cometido ya tres pérdidas, gritaba a sus compañeros "¡Vamos, vamos!". El Barça estaba más conectado pese a los puntos de Musa. Y la prueba era la actitud combativa de Willy. Sufrió un tapón de Tavares en su primera acción, pero no se amedrentó.

Al Madrid lo reactivó Hezonja. El croata llegaba después de una semifinal gris en lo personal, pero... Cuando anotó uno de esos triples con la mano del defensor en la cara se desató. Sumó doce puntos en el segundo cuarto y todo el orden, las buenas decisiones, la sensatez con la que había jugado el Barça quedaron reducidas por el talento del de Dubrovnik. El Barça se ajustaba más al plan trazado. Satoransky no tomaba una mala decisión y cada jugador que rotaba sumaba. No había un foco anotador como sucedía en el Madrid porque a Hezonja le sucedió Poirier para sujetar al equipo.

La prueba del arsenal de ambos llegó en el tercer cuarto. Campazzo y Deck tomaron las riendas del Madrid y la respuesta llegó de Vesely y Parker. El pívot tuvo unos minutos que martirizó a Tavares. Y si Edy sufre, el Madrid lo hace más. Ahí llegó el primer momento de verdad de la final. En un partido tan ajustado, el Barcelona tuvo una posesión para irse por cinco o seis puntos, pero no la aprovechó. Era una manera de confirmar el buen camino por el que llevaba la final, pero... en las jugadas siguientes llegaron un 2+1 de Tavares, un robo de Campazzo y mate de Deck y un tapón de Tavares. El Madrid sacó la cabeza cuando el Barça se veía capaz de seguir creciendo y entró en el último parcial por delante (66-63).

Y ese ejercicio de supervivencia fue lo que permitió a los jugadores de Chus Mateo soltarse en el tramo decisivo. Los primeros 2:18 del Madrid en ataque en el último cuarto fueron impolutos. Poirier siguió aprovechando los regalos y llegaron tres triples consecutivos, dos de Yabusele y uno de Deck, que abrieron una diferencia inédita (77-68). Chus Mateo mantuvo una fe ciega en su quinteto (Campazzo-Musa-Deck-Yabusele-Poirier) durante casi siete minutos del último cuarto. Cero rotaciones hasta que Hezonja relevó a Deck coincidiendo con el primer intento de aproximación del Barça. El encargado de anularlo fue Poirier. El pívot francés protagonizó tres acciones que valieron media Copa. Un par de palmeos en rebote ofensivo, con Vesely eliminado y Willy en pista, y una intimidación a Satoransky fueron el impulso definitivo hacia la vigésimo novena.

96. Real Madrid (19+24+23+30): Campazzo (15), Musa (15), Deck (13), Yabusele (15) y Tavares (4) -quinteto titular- Poirier (17), Llull (2), Hezonja (12), Rudy (0) y Rodríguez (0).

85. Barcelona (19+26+18+22): Satoransky (15), Kalinic (3), Parker (17), Da Silva (0) y Vesely (14) -quinteto titular- Willy (8), Laprovittola (6), Jokubaitis (7), Parra (3), Abrines (2) y Brizuela (9).

Árbitros: Conde, Serrano y Padrós. Eliminado Vesely.

Incidencias: 10.900 espectadores en el Martín Carpena. Segundo partido correspondiente a las semifinales de la Copa del Rey.

Cuartos de final: Real Madrid, 84-UCAM Murcia, 79; Dreamland Gran Canaria, 81-Valencia Basket, 89; Barcelona, 102-BAXI Manresa, 91 y Unicaja, 82-Lenovo Tenerife, 91.

Semifinales: Real Madrid, 95-Valencia Basket, 76 y Barcelona, 108-Lenovo Tenerife, 76.

Final: Real Madrid, 96-Barcelona, 85.