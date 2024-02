El comentario machista de una exestrella de la NBA sobre el duelo Curry-Ionescu

La NBA persigue desde hace años nuevas fórmulas que retomen el interés por el "All-Star Weekend". El último invento en los despachos neoyorquinos de la Liga fue el duelo "Stephen contra Sabrina". Más allá del concurso de habilidades, de los mates, de los triples, de los "partidos" de novatos y jugadores de segundo año, la NBA ideó enfrentar al mejor tirador de la historia de su competición contra la mejor tiradora de la WNBA.

La jugadora de las New York Liberty llegaba después de haber batido todos los récords de anotación en el último concurso de triples de la NBA femenina. Anotó 37 puntos de 40 posibles al convertir 25 de 27 tiros. Ionescu participó con balones de la WNBA, ligeramente más pequeños respecto a los de la NBA que usó Curry. Y el concurso no se decidió hasta las últimas bolas del último carro. Curry acabó con 29 puntos por los 26 de Ionescu. Y ambos se fundieron en un emocionado abrazo en el centro de la pista.

"Fue fantástico, estar aquí por primera vez, ofrecer un espectáculo, cambiar la perspectiva. Si sabes tirar, sabes tirar. No importan si eres un niño o una niña", apuntó Ionescu. "Habría sido fácil decir que no quería sentirme avergonzada o tenía miedo de fracasar. No lo hice porque sé quién soy, pero también por lo que va a significar para muchas jóvenes chicas, que verán que pueden saltar a la pista y ganarle a un chico en el campo, que pueden jugar más en un equipo de chicos, que pueden ser las mejores en su equipo femenino", comentó la base de las Liberty.

Pero no todo fue positivo en el primer "Stephen contra Sabrina". Kenny Smith es uno de los comentaristas de la cadena TNT en el Fin de Semana de las Estrellas. Smith no es un cualquiera en el universo NBA. Fue campeón del mundo con Estados Unidos en el Mundial de España 1986 y ganó dos anillos (1994 y 1995) con los Rockets de Houston. Pues el que fuera base en media docena de franquicias de la Liga estadounidense soltó en plena retransmisión que "Ionescu debería haber lanzado desde la línea de triple de mujeres" y eso que la jugadora anotó 26 puntos, exactamente los mismos que sumó Damian Lillard, el base de los Bucks que ganó por segunda vez el concurso de triples.

La madrugada también tuvo de protagonista a un viejo conocido. Mac McClung, el base blanco de 188 centímetros de los Osceola Magic de la G League, se llevó su segundo concurso de mates. El jugador, que sólo ha jugado cuatro partidos en su vida en la NBA, iguala las dos victorias consecutivas de Michael Jordan, Jason Richardson, Nate Robinson y Zach Lavine. Su mate saltando por encima de Shaquille O'Neal le valió para superar a Jaylen Brown, una de las estrellas de los Celtics.

El equipo de los Indiana Pacers, formado por Tyrese Haliburton, Bennedict Mathurin y Myles Turner, ganó el concurso de habilidades.