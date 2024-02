El Madrid sufre su primera derrota como local ante un gran Panathinaikos (86-97)

El Real Madrid contaba por victorias sus partidos como local en la Euroliga hasta que llegó el Panathinaikos al Wizink. El regreso a Europa tres semanas después se saldó para la tropa de Chus Mateo tal y como se despidió en Milán, con una derrota. Lo de los griegos es un aviso para lo que está por llegar en primavera. No tienen nada que ver con el PAO de anteriores cursos. Los de Ataman tienen un aspecto innegable de equipo de Final Four. El Madrid pagó sus escandalosas 19 pérdidas ante un rival que fue más sólido.

El multimillonario dueño del Panathinaikos, Dimitris Giannakopoulos, decidió esta campaña cambiar sus bravatas de las últimas temporadas por una inversión con muchos ceros en su plantilla y en su banquillo. Apostó por Ataman para dirigir un bloque cuyo nivel está reflejado en la clasificación. Detrás de Madrid y Barça están los griegos y con un margen de mejora todavía notable. Y eso fue lo que demostraron en Madrid ayudados por una interminable sucesión de pérdidas de los blancos. Cuando ambos equipos se fueron al descanso, el Madrid acumulaba trece balones regalados. Mandó en el primer cuarto porque Campazzo supo aparecer en los instantes en que Grant le dio alguna tregua. La velocidad de la que se aprovechó como nadie Yabusele y el acierto en el perímetro de Abalde y Causeur parecieron situar al equipo en la senda buena, pero lo del segundo parcial fue un desbarajuste mayúsculo.

Empezó con un 0-7 liderado por Juancho -en el segundo cuarto ya había superado sus cuatro puntos de media- y terminó con una desventaja de nueve puntos, pero es que eso fue lo mejor. Sloukas sigue descifrando las defensas rivales como en sus mejores años en el Olympiacos. El griego aprovechó el emparejamiento con el "Chacho" para apropiarse del partido. Las pérdidas del Madrid hicieron el resto. Los de Chus Mateo empezaron a regalar ataques y el Panathinaikos, a sumar canastas fáciles. Lessort más que ninguno. El parcial se disparó hasta el 4-18 con los de Atenas protagonizando una estampida tras otra. El Madrid salió vivo y escarmentado del 12-27 con el que se saldó el segundo periodo. Habían pasado apenas cuatro minutos del tercer cuarto y el Madrid se había cambiado el traje impulsado por Causeur y Yabusele. Más concentración y más defensa para equilibrar el partido. Pero el equipo no tenía la consistencias de otras veladas por las "bajas" de Tavares y Poirier. No es que los dos pívots pasaran desapercibidos, es que su ausencia había puesto una alfombra roja a Mathias Lessort. El pívot francés, ex del Partizán, llegó al último cuarto con 20 puntos y un solo error en el tiro. Su equipo seguía por delante (61-67).

El Madrid necesitaba alterar la sensación de dominio de Lessort y el encargado fue su compatriota Poirier. Dejó un recado en forma de tapón antes del último cuarto y por unos minutos volvió a ser el jugador de la pasada Copa del Rey en Málaga. Al trabajo de Poirier le acompañó Musa. El bosnio sumó once puntos en menos de cinco minutos para que el equipo recuperara todas sus opciones. Entonces reapareció el "factor Sloukas". El base tres veces campeón de la Euroliga volvió a descifrar el choque con una facilidad pasmosa. Forzó una falta, convirtió dos tiros libres y anotó un par de triples para sellar la primera derrota del Madrid como local en la Euroliga.

86. Real Madrid (24+12+25+25): Campazzo (9), Abalde (6), Causeur (13), Yabusele (18) y Tavares (10) -quinteto titular- Hezonja (12), Poirier (0), Rodríguez (2), Musa (16), Llull (0) y Deck (0).

97. Panathinaikos (18+27+22+30): Grant (4), Nunn (17), Grigonis (11), Mitoglou (8) y Lessort (26) -quinteto titular- Balcerowski (2), Sloukas (16), Papapetrou (7) y Juancho (6).

Árbitros: Boltauzer (Esl), Mogulkoc (Tur) y Bissang (Fra). Sin eliminados. Técnicas a Ataman y al banquillo del Real Madrid.

Incidencias: 9.300 espectadores en el WiZink Center. Partido correspondiente a la vigésimo séptima jornada de la Euroliga.

27ª jornada: ALBA Berlín, 71-Maccabi, 106; Virtus Bolonia, 87-Valencia Basket, 74; Partizán, 100-Anadolu Efes, 90; Real Madrid, 86-Panathinaikos, 97; Fenerbahçe-Baskonia (18:45); Zalgiris Kaunas-Olympiacos (19:00); ASVEL Villeurbanne-Milán (20:00); Barcelona-Mónaco (20:30) y Bayern Múnich-Estrella Roja (20:30). (Movistar +).

Clasificación (victorias/derrotas): 1. Real Madrid (22/5); 2. Barcelona (18/8); 3. Panathinaikos (17/10); 4. Mónaco (16/10); 5. Virtus Bolonia (17/10); 6. Olympiacos (15/11); 7. Fenerbahçe (15/11); 8. Baskonia (14/12); 9. Maccabi Tel Aviv (14/13); 10. Valencia Basket (13/14); 11. Partizán (13/14); 12. Milán (11/15); 13. Zalgiris Kaunas (11/15); 14. 15. Bayern Múnich (11/15); 15. Anadolu Efes (11/16); 16. Estrella Roja (10/16); 17. ALBA Berlín (5/22); 18. ASVEL Villeurbanne (5/21).