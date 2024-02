El Madrid paga en Milán un apagón de ocho minutos (81-76)

El Madrid, en el primer día de la temporada en que Chus Mateo tenía a la plantilla al completo, sufrió en Milán su cuarta derrota en Europa. No fue tan sangrante como la de Mónaco y llegó "gracias" a un disparatado parcial de 26-2 entre el primer y el segundo cuarto. En 2024, el líder de la Euroliga ha bajado su nivel como no podía ser de otra forma después del mejor arranque histórico de la competición. El balance este año es 6/3 lo que no le impide llegar al parón -el torneo regresa el 29 de febrero ante el Panathinaikos- como líder destacadísimo.

Habían pasado 5:40 de partido en Milán y la vida era de color de rosa para el Madrid. Había regresado Tavares como titular y había anotado la primera canasta. Llull también estaba disponible. Campazzo estaba en plan mandón y los de Chus Mateo mandaban por 10-17. Mirotic acababa de entrar en cancha. Lo que sucedió a partir de ahí hasta bien avanzado el segundo cuarto no es fácil de explicar. Un dato: el Madrid encajó un parcial de 26-2. Sumó dos tiros libres en un naufragio sin precedentes esta temporada. Los italianos llevan un curso tempestuoso con un plantillón confeccionado para estar en la Final Four. Están a tres victorias de los puestos de "play-in" con quince derrotas en 25 partidos. Messina se ha peleado con media plantilla y el fichaje de Mirotic ha funcionado de aquella manera: el balance con él es 4/9; sin él, 6/6. Y a todo eso se añadían cuatro derrotas en las últimas cinco jornadas.

En ese panorama, el Milán se desató y el Madrid desapareció. Sin más. Shields hizo lo que quiso con la defensa de Musa y Mirotic, tres cuartos de lo mismo cuando Yabusele estaba enfrente. El talento del estadounidense y el montenegrino aprovechó la condescendencia del Madrid y entre ambos sumaban 32 puntos al descanso. Acabaron con 50. Hubo lluvia de triples, concesión de rebotes ofensivos, pérdidas... el Madrid incumplió todos los mandamientos fundamentales mientras erraba un tiro tras otro. La diferencia llegó a superar la veintena de puntos y por eso Chus Mateo reclamaba al descanso que su equipo tenía que volver a ser reconocible.

Sin ser el Madrid arrebatador al menos recuperó la regularidad anotadora y poco a poco la situación empezó a normalizarse. El equipo blanco llegó al último cuarto vivo después del desbarajuste vivido en los dos primeros parciales. Un par de triples frontales del Chacho para abrir el último cuarto devolvió a la cruda realidad de esta temporada a los italianos. Messina, indignadísimo en el banquillo y sus jugadores, ofuscadísimos. El Madrid siguió a lo suyo y con un parcial de 2-15 volvió a estar en condiciones de pelear por la victoria. Ahí reapareció Mirotic. Él fue el único que escapó del caos milanista. Sus nueve puntos en el último cuarto frenaron la remontada del Madrid.

81. Milán (23+25+18+15): Napier (8), Ricci (0), Shields (27), Melli (2) y Voigtmann (0) -quinteto titular- Mirotic (23), Lo (8), Hall (4), Hines (2) y McGruder (7).

76. Real Madrid (19+10+25+22): Campazzo (8), Musa (10), Hezonja (11), Deck (10) y Tavares (8) -quinteto titular- Poirier (6), Rudy (3), Yabusele (5), Llull (4), Rodríguez (9) y Causeur (0).

Árbitros: Boltauzer (Esl), Difallah (Fra) y Trawicki (Pol). Sin eliminados. Técnicas a Shields, Musa, Llull y Chus Mateo.

Incidencias: 12.300 espectadores en el Mediolanum Fórum. Partido correspondiente a la vigésimo sexta jornada de la Euroliga.

26ª jornada: Anadolu Efes, 105-Maccabi Tel Aviv, 91; Valencia Basket, 65-Olympiacos, 78; Milán, 81-Real Madrid, 76; Partizán, 78-Bayern Múnich, 79; Baskonia, 94-ASVEL Villeurbanne, 80; Estrella Roja-Zalgiris Kaunas (20:00); Panathinaikos-Fenerbahçe (20:15); Barcelona-ALBA Berlín (20:30) y Virtus Bolonia-Mónaco (20:30). (Movistar +).

Clasificación (victorias/derrotas): 1. Real Madrid (22/4); 2. Barcelona (17/8); 3. Virtus Bolonia (16/9); 4. Panathinaikos (15/10); 5. Mónaco (15/10); 6. Fenerbahçe (15/10); 7. Olympiacos (15/11); 8. Baskonia (14/12); 9. Valencia Basket (13/13); 10. Maccabi Tel Aviv (13/13); 11. Partizán (12/14); 12. Milán (11/15); 13. Anadolu Efes (11/15); 14. Bayern Múnich (11/15); 15. Estrella Roja (10/15); 16. Zalgiris Kaunas (10/15); 17. ALBA Berlín (5/20); 18. ASVEL Villeurbanne (5/21).