El Manchester United prohíbe la entrada a sus instalaciones a un jugador de su equipo

Jadon Sancho y Ten Hag están protagonizando un conflicto histórico en el seno del United. El entrenador le ha apartado por completo al futbolista prohibiéndole el uso de las instalaciones del primer equipo, incluso del comedor. La estrella está cenando con los jugadores del equipo sub-23 y entrena en solitario.

"El británico no será reintegrado de nuevo en el día a día del primer equipo hasta que no se disculpe con el técnico, algo que, según informaciones de los medios británico en contacto con su entorno, no parece que vaya a ocurrir de momento. Sigue enfado por las palabras de Ten Hag tras el partido ante el Arsenal en el que justificaba su escasa presencia en el equipo por su pobre desempeño en los entrenamientos", afirman desde Inglaterra.

El futbolista respondió en redes sociales que estaba siendo un chivo expiatorio y acusando al entrenador como un "mentiroso". Todo este viene a raíz de que se negase a salir del club para marcharse a Arabia Saudí o a Turquía en los últimos días de mercado.

¿Que vuelva a jugar? Depende de él", respondió Ten Hag en rueda de prensa al ser cuestionado por el futuro del jugador.