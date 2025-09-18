Marta García luchará por las medallas en los 5.000 metros

Empieza bien la jornada en el Mundial de Atletismo de Tokio para los atletas españoles. Marta García, la recordwoman nacional de 5.000 metros, se ha metido de manera brillante en la final de la disciplina, por lo que peleará por las medallas el próximo sábado.

Marta ha realizado una carrera prácticamente perfecta, equilibrando la atención para estar siempre delante con la dosificación de fuerzas para no hacer gastos innecesarios. No se puso nerviosa cuando la japonesa Horinaka se fue de salida, ni tampoco cuando la nipona, ante el griterío de su público, llegó a sacar ocho segundos de ventaja al grupo de favoritas.

Cuando las cosas se pusieron serias y las africanas pasaron delante, Marta García se mantuvo invariable entre las tres mejores del grupo, pese a tener algún toque con la keniana Kipyegon , la gran favorita al oro. Sin forzar más de lo necesario, Marta García entró cuarta en meta con 14:56.96. Muy lejos de los 14.33 que ostenta como plusmarca española. Ahora, a soñar con las medallas y buscar, en el camino, un diploma de finalista.

No podrá acompañarla Idaira Prieto, que en una serie mucho más rápida acabó decimoquinta con 15:11.16, también por detrás de loas 14:55 que marcó en Oordegem hace ahora un mes. La final se disputará pasado mañana sábado.