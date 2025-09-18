Este es el sorprendente precio de salida del Ferrari de Aldama en la subasta ordenada por la Audiencia Nacional

La Audiencia Nacional ha ordenado la subasta de varios vehículos de lujo vinculados al empresario Víctor de Aldama, implicado en el denominado caso Koldo. Entre los bienes embargados se encuentra un Ferrari Portofino, cuyo valor estimado supera los 300.000 euros. Sin embargo, la subasta se realizará con un precio de salida de solo 24.890 euros, una cifra que ha generado controversia y especulaciones.

Según fuentes cercanas al proceso, la decisión de establecer un precio tan bajo responde a una solicitud del Ministerio de Presidencia, dirigido por Félix Bolaños. El ministerio argumentó que, para evitar la depreciación del vehículo y los elevados costos de custodia, era necesario proceder con una venta rápida. La Audiencia Nacional ha respaldado esta propuesta, considerando que la medida no vulnera la presunción de inocencia de Aldama y que, en caso de una resolución favorable para él, podría reclamar el importe obtenido por la venta.

La subasta incluye, además del Ferrari, otros vehículos de alta gama como un Jaguar y varios Land Rover. La Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA) del Ministerio de Justicia recomendó la venta anticipada de estos bienes para evitar su deterioro y cubrir posibles responsabilidades civiles derivadas del caso. La valoración total de los 13 vehículos incautados asciende a aproximadamente 635.700 euros.

La decisión de subastar los vehículos se produce en un contexto de creciente presión política y mediática sobre Aldama, quien ha sido señalado como comisionista en una trama de adjudicación irregular de contratos públicos durante la pandemia. La medida busca garantizar la conservación del valor de los bienes y facilitar el proceso de recuperación de activos en caso de una eventual condena.

La subasta del Ferrari Portofino está programada para las próximas semanas, y se espera que atraiga la atención de coleccionistas y compradores interesados en adquirir un vehículo de lujo a un precio significativamente inferior al de mercado. La controversia sobre el precio de salida podría generar un debate sobre la transparencia y equidad en los procedimientos judiciales relacionados con la recuperación de activos.